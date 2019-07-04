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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.07.2019 - 10:18, Son Güncelleme:

Fenerbahçe son dakika transfer haberi! Kolarov gemileri yaktı

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Fenerbahçe son dakika transfer haberi! Kolarov gemileri yaktı

Transferde sıcak gelişme... Roma’nın yeni hocası Fonseca’nın takımda kalmasını istediği Kolarov, daha sonra kendi pozisyonu olan sol beke Spinazzola transfer edilince net olarak ayrılık kararı verdi. İlk 11’deki şansının iyice azalmasından rahatsız olan 33 yaşındaki yıldız sol bek, dün İtalya’ya giderken kulüp yönetimiyle bir araya geldi, Fenerbahçe’ye gitmek istediğini iletti.

Kariyerini İtalya’da Cengiz Ünder’in formasını giydiği Roma’da sürdüren Aleksandar Kolarov, Fenerbahçe ile her konuda anlaşmıştı. Ancak Roma’da takımın başına yeni gelen Portekizli teknik adam Paulo Fonseca, Kolarov’un son durumunu gördükten sonra takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili bir hamlede bulunacağını belirtmişti.



Fonseca’nın, Sırp yıldızın takımda kalması yönünde görüş bildirmesinden sadece birkaç gün sonra ise İtalyan ekibi, Juventus’a giden oyuncusu Pellegrini karşılığında Kolarov’la aynı pozisyonda oynayan Juve’nin sol beki Leonardo Spinazzola’yı 29 milyon Euro’ya kadrosuna katmıtı.

2+1 yıllık anlaşma

Bu durumdan son derece rahatsız olan ve ilk 11’deki şansı giderek azalan 33 yaındaki oyuncunun ise dün İtalya’ya gittiği ve kulüp yönetimiyle masaya oturduğu belirtildi. Tecrübeli futbolcunun, bu görüşmede Roma ile tüm bağlarını koparıp, Fenerbahçe’ye gitmek istediğini ilettiği öğrenilirken, Sarı-Lacivertliler artık Kolarov’un kulübünü ikna etmesini bekliyor. Bonservis konusu çözülür çözülmez, Kolarov ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanacak. (Fanatik)

Fenerbahçe son dakika transfer haberi Kolarov gemileri yaktı

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