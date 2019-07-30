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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.07.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

Fenerbahçe son dakika transfer haberi | Jailson 8 milyon euroya...

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Fenerbahçe son dakika transfer haberi | Jailson 8 milyon euroya...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertliler, takıma katılması için stoper, 6 numara ve forvet arayışlarını sürdürürken aynı zamanda yüksek teklif beklediği futbolcuların durumuyla da ilgileniyor. İşte Jailson'la ilgili sıcak gelişme...

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Jailson, Ağustos ayıyla birlikte transferde adı en çok konuşulacak isim olacağa benziyor.

Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertlilere Brezilyalı için 1'i Çin'den olmak üzere tam 6 tak-ı mın fiyat sorduğu öğrenildi. Fenerbahçe tüm taliplere "Oyuncunun fiyatı 12 milyon Euro" yanıtını verdi. Jailson için en yükseğe çıkan takım Shangai SIPG oldu. Çinliler tam 8 milyon Euro önerdi. Ancak yönetim bu teklifi de reddetti. Sarı-lacivertlilerin Jailson için de bekleme taktiğini uyguladığı, 10 milyon Euro'dan daha aşağı oyuncunun satışını kesinlikle yapmayacağı bildirildi.

Reyes'e iki talip var

Fenerbahçe'nin Meksikalı stoperi Diego Reyes'e ülkesinden talip çıktı. Geçen sezonun ikinci yarısını Leganes'te kiralık olarak geçiren ve sarılacivertlilerin takım aradığı 26 yaşındaki futbolcuyu, Toluco ve Tigres ekiplerinin istediği iddia edildi. ESPN'in haberine göre, Avrupa'da kalmak isteyen Reyes'in bu iki takıma da sıcak bakmadığı belirtildi.

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