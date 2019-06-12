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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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12.06.2019 - 08:16, Son Güncelleme:

Fenerbahçe son dakika transfer haberi: Jailson 12 milyon euroya...

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Fenerbahçe son dakika transfer haberi: Jailson 12 milyon euroya...

Transferde son dakika gelişmesi... Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Jailson için reddedilmesi güç teklif... Sarı lacivertlilerin transfer planlarını değiştirebilecek bu hamle sonrası gözler yönetime çevrildi.

Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluk kadrosu kurmak istiyor ancak bir yandan da ekonomik sorunlar ve FFP ile boğuşuyor. Transfer için oyuncu satması gereken Sarı- Lacivertliler’e bu sıkıntılı dönemde adeta piyango vurdu.

Lazio’ya yakınlığıyla bilinen Lalaziosiamonoi.it’in ‘özel haberi’ne göre Mavi-Beyazlılar, Jailson’a kancayı taktı. Lazio, uzun süredir Eljif Elmas’ı takip ediyordu. Lazio, Makedon oyuncunun transferinde istediğini elde edemedi. Ancak Elmas’ı izlerken Sarı- Lacivertliler’in Sambacı’sı da İtalyanlar’ın beğenisini kazandı.

‘Güçlü, markajcı’

Habere göre Badelj ile yolları ayırmaya hazırlanan başkent ekibi, Fenerbahçe’ye 12 milyon Euro’luk bir teklif sundu. Sarı- Lacivertliler için bu rakamın ‘reddedilemeyecek kadar iyi’ olduğu yorumu yapıldı. Jailson ile ilgili hazırlanan tanıtım yazısında ise oyuncunun fiziksel anlamda güçlü, markaj yeteneğinin üst düzeyde ve hava toplarındaki hakimiyetinin etkili olduğu belirtildi.

Bütçe iyice rahatlayacak

UEFA Finansal Kontrol Kurulu Yargı Dairesi, bu ay sonunda Fenerbahçe’nin FFP anlaşmasıyla ilgili kararını açıklayacak. Sarı-Lacivertliler’e ceza gelmese bile ‘sattığın kadar al’ kuralının devam etmesi bekleniyor. Eljif Elmas için Atletico Madrid ile 14 milyon Euro’ya el sıkışan Sarı-Lacivertliler, Jailson’u da 12 milyon Euro’ya satabilirse, 26 milyon Euro gibi bir iyi sayılabilecek transfer bütçesine sahip olacak. Şampiyonluk kadrosunun kurulması konusunda yönetimin eli güçlenecek.

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Fenerbahçe son dakika transfer haberi: Jailson 12 milyon euroya...
 

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