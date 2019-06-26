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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.06.2019 - 07:59, Son Güncelleme:

Fenerbahçe son dakika transfer haberi | Dünyaca ünlü golcü...

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Fenerbahçe son dakika transfer haberi | Dünyaca ünlü golcü...

Fenerbahçe transferde büyük oynuyor. Sarı lacivertliler, yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürürken Liverpool ile yollarını ayıran yıldız futbolcu için ilk resmi girişim yapıldı.

Transferde sıcak gelişme... Fenerbahçe, Liverpool’la yollarını ayıran Daniel Sturridge’le görüşüyor... Yapılan ilk görüşmede İngiliz yıldızın menajeri, kapıyı senelik 4 milyon eurodan açtı. Fenerbahçe 3 milyon euroda ısrarcı olurken, pazarlıkların tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.

Önümüzdeki sezon süper lig’de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe, Max Kruse ve Kolarov transferlerinde mutlu sona ulaşmaya çalışırken, başka yıldızlar için de temaslarını tüm hızıyla sürdürüyor. İşte bu doğrultuda gündeme gelen oyunculardan biri de geçen sezon Liverpool’la Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ve sözleşmesi sona eren Daniel Sturridge oldu.

Fenerbahçe son dakika transfer haberi | Dünyaca ünlü golcü...

Bonservisi elinde olan Sturridge için ilk temas, oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmeyle başladı. Yapılan ilk görüşmede ingiliz yıldızın, kırmızılar’da kazandığı yıllık 4 milyon euro’yu (26.3 milyon TL) istediği bildirildi. sarı-lacivertliler’in ise 3 yıl üzerinden senelik 3 milyon euro’da ısrarcı olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.

Celtic ve Glasgow Rangers da talip

Hem forvet hem de kanatlarda forma giyebildiği için önümüzdeki sezon Ersun Yanal’ın tam da ihtiyacı olacak tarzda bir futbolcu olan sturridge için pazarlıkların tüm hızıyla devam edeceği bilgisine ulaşıldı. Bu arada daha önce Liverpool’da oynayan ve şimdi Glasgow rangers’ın hocalığını yapan Steven Gerrard’ın yanı sıra Celtic’in de tecrübeli oyuncuyu istediği ifade edildi. ancak bu iki takımın da mali olarak 3 milyon euro (19.7 milyon TL) barajına çıkamayacağı tahmin ediliyor.

Kloop'tan Sturridge taklidi;

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