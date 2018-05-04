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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Fenerbahçe, son 14 sezonda 8. kez finalde!
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Futbol
aa-spor
04.05.2018 - 12:51, Son Güncelleme:

Fenerbahçe, son 14 sezonda 8. kez finalde!

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Fenerbahçe, son 14 sezonda 8. kez finalde!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Beşiktaş'ın sahaya çıkmamasıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından finale yükseleceği açıklanacak Fenerbahçe, bu organizasyonda son yıllarda finale kalmakta zorlanmıyor.

TFF'nin kararını açıklamasının ardından, kupanın finalinde 9 Mayıs Çarşamba günü Teleset Mobilya Akhisarspor'la Diyarbakır'da karşılaşacak sarı-lacivertliler, son 14 sezonda 8. kez son adımda mücadele edecek.

Türkiye Kupası'nda bir sezon aranın ardından tekrar finalde yer alacak Fenerbahçe, kupayı 7. kez müzesine götürmek için sahaya çıkacak.
Sarı-lacivertliler, geride kalan son 13 sezonda oynadığı 7 finalin 5'ini kaybetti ve son adımı atmakta sadece 2 kez başarılı olabildi.

FİNALLER

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda geride kalan 13 sezonda oynadığı 7 final maçı şöyle:
Sezon Maç Skor

2004-2005 Fenerbahçe-Galatasaray 1-5
2005-2006 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-3 (uzatmada)
2008-2009 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-4
2009-2010 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-3
2011-2012 Fenerbahçe-Bursaspor 4-0
2012-2013 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-0
2015-2016 Fenerbahçe-Galatasaray 0-1

17 MAÇTIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 17 maçtır yenilgi yüzü görmüyor.
Sarı-lacivertliler, kupadaki son yenilgisini sahasında 30 Kasım 2016'da Gençlerbirliği karşısında almıştı. Fenerbahçe, daha sonraki 17 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik yaşadı. TFF'nin kararıyla Beşiktaş'ı da hükmen 3-0 mağlup etmesi beklenen sarı-lacivertliler, böylece serisini 18 maça çıkaracak.
Fenerbahçe, geçen sezon yarı finalde iki maçta da yenişemediği Medipol Başakşehir'e penaltılar sonucu elenmişti.

SON İKİ KUPA KOCAMAN'LA

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda son 35 yılda kazandığı iki kupayı da şu anki teknik direktörü Aykut Kocaman yönetiminde elde etti.
Kocaman, sarı-lacivertlilerin 29 yıllık Türkiye Kupası hasretini 2011-2012 sezonunda dindirdi. Bu sezondan önceki son kupasını 1982-1983 sezonunda Mersin İdmanyurdu karşısında kazanan Fenerbahçe, 29 yıl boyunca finale kalma başarıları gösterse de kupayı müzesine götürememişti.

Kocaman yönetiminde 2011-2012 sezonunda Fenerbahçe, finalde Bursaspor'u 4-0 yenerek uzun yıllardır süren Türkiye Kupası hasretini bitirdi. Bir sonraki sezon da Kocaman yönetiminde Fenerbahçe, yine finale kaldı. Bu finalde de sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u 1-0 yenerek kupaya uzandı.
Bu tarihten sonra bir kez finale kalan Fenerbahçe, 26 Mayıs 2016'da Galatasaray'a yenilmişti.

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