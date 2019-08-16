Fenerbahçe sol bek transferini açıklıyor! Anlaşma tamam...
Fenerbahçe, Rıza Durmisi ile el sıkıştı. Lazio da kiralamayı kabul etti ancak İtalyan kulübü zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. İki kulüp arasında çok küçük pürüzler kaldı. Transferin açıklanması an meselesi...
Fenerbahçe Lazio'da forma giyen Danimarkalı sol bek Rıza Durmusi transferinde mutlu sona yakın. Sarı lacivertliler 25 yaşındaki Danimarkalı sol bekle anlaşmaya varırken, Lazio ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Rıza Durmisi'nin ayrılığına onay veren İtalyan kulübü, anlaşmaya zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istiyor.
Kolarov'da soru işaretleri devam ediyor;
LAZIO 4 MİLYON EURO İSTİYOR
Fenerbahçe ise satın alma opsiyonunun zorunlu olmasını istemiyor. Lazio'nun satın alma opsiyonunu 4 milyon Euro olarak belirlediği öğrenildi. İtalyan kulübü ile Fenerbahçe arasındaki pazarlıklar devam ediyor.
LAZIO'NUN PLANLAMASINDA YOK
Sarı-lacıvertliler, Rıza Durmusi transferini mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmak istiyor. 2018-19 sezonunda Serie A'da sadece 10 maçta görev alan Danimarkalı sol beki Lazio yeni sezon kadrosunda düşünmüyor.
HÜCUMCU SOL BEK
Rıza Durmisi, sol bek olmasına rağmen hücuma verdiği katkı üst düzeyde. Çabukluğu ve hırsı ile birçok soruna çözüm olabilir.
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