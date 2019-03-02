Fenerbahçe söktü aldı! Maçta 5 gol, 1 penaltı, 1 kırmızı
Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Çaykur Rizespor’u ağırladı. Mücadele, sarı-lacivertlilerin 3-2’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Sarı Kanarya, ligde 3 maç sonra galip gelip puanını 28'e yükseltti ve 14. sıraya yükseldi. Rizespor ise 13. sırada kaldı.
Stat: Ülker
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ceyhun Sesigüzel xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx
Fenerbahçe: Volkan xx, Isla xxx, Skrtel xxx, Serdar xxx, Hasan Ali xxx, Mehmet Topal xxx, Moses xxx (Eljif Elmas dk. 90 ?), Valbuena xxx (Mehmet Ekici dk. 68 xx), Zajc xx (Ayew dk. 57 xx), Tolgay xxx, Soldado xx
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Moroziuk x, Abarhoun xx, Awaziem xx, Melnjak xx, Azubike xx (Musa dk. 85 ?), Abdullah x, Umar Aminu xx (Segovia Samudio dk. 73 x), Nakoulma x (Saadane dk. 46 xx), Boldrin xx, Vedat Muriç xxx
Goller: Serdar Aziz (dk. 22), Soldado (dk. 40), Moses ( dk. 84 pen.) (Fenerbahçe), Melnjak (dk. 4 ve 55) (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Moroziuk (dk. 42) (Çaykur Rizsespor)
Sarı kartlar: Ayew, Serdar (Fenerbahçe), Abdullah Durak, Saadane (Çaykur Rizespor)
Maçtan önemli dakikalar
4. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Hücum yönünün sağından paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Moroziuk'un altıpas içine ortasında Melnjak'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.
18. dakikada Tolgay'dan aldığı pasla rakip yarı sahanın ortalarından kaleye yönelen Zajc'ın ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşunda top üstten auta çıktı.
22. dakikada Valbuena'nın hücum yönünün solundan kullandığı köşe vuruşuna kale sahası içinde ayak sokan Serdar Aziz'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
31. dakikada Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda altıpasta Volkan'ın yumrukladığı top ceza sahası içinde Nakoulma'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yerden seken topa kafa vuruşunda Volkan Demirel meşin yuvarlağı kontrol etti.
40. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası için sağ çaprazda topla buluşan Zajc'ın yerden ortasında savunmaya çarpan top arka direkte Hasan Ali Kaldırım'ın önünde kaldı. Hasan'ın şutunda yine savunmadan seken meşin yuvarlak bu sefer kale sahası solunda Moses'ın önünde kaldı. Moses'ın sol ayağıyla vuruşunda kalecinin müdahale ettiği topu Soldado ağlarla buluşturdu: 2-1.
42. dakikada Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı. Maçın 20. dakikasında sarı kart gören Moroziuk, 42. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
45. dakikada Mehmet Topal'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top direğin üstünden dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe, soyunma odasına 2-1 üstün gitti.
46. dakikada sağ kanattan Moses’in ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Hasan Ali’nin sert şutunu kaleci Gökhan çeldi.
55. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Vedat Muriç'in pasında arka direkte boşta kalan Melnjak, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-2
62. dakikada kazanılan frikikte topun başına gelen Valbuena’nın sert şutu sağ direğin dibinden dışarı çıktı.
66. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Muriç'in Skrtel’den sıyrılarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
80. dakikada Mehmet Ekici’nin ortasına yükselmek isteyen Serdar Aziz, Saadane’nin dirsek müdahalesiyle yerde kalınca hakem Umut Meler, beyaz noktayı gösterdi.
84. dakikada topun başına gelen Moses, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-2
90+5. dakikada Rize savunmasını kontratakla yakalayan Fenerbahçe’de, Mehmet Ekici’nin ceza alanından sert şutunu kaleci Gökhan zorlukla çeldi.
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