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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
01.07.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Sloukas'ı açıkladı! 3 yıllığına...

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Fenerbahçe Sloukas'ı açıkladı! 3 yıllığına...

Fenerbahçe Beko, Kostas Sloukas ile 3 yıllık sözleşme yapıldığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe Beko, yıldız oyun kurucu Kostas Sloukas ile 3 yıllık yeni sözleşme yapıldığını resmi site aracılığı ile duyurdu.

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Resmi açıklama şöyle;

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadro planlaması çalışmalarını sürdürüyor. Ekibimiz, 2015-2016 sezonundan bu yana formamızı giyen, başarılı oyun kurucumuz Kostas Sloukas’ın sözleşmesinin üç sezon daha uzatılması konusunda sporcumuz ile anlaşma sağlamıştır.

Kostas Sloukas, Fenerbahçe Beko formasını 2021-2022 sezonunun sonuna dek giymeye devam edecektir.

Ailemize katıldığı günden bu yana, takımımızın elde ettiği tüm başarılarda önemli pay sahibi olan ve Avrupa’nın en değerli oyun kurucularından biri olarak kabul edilen Kostas, son olarak 2018-2019 EuroLeague sezonunun en iyi beşinde Jan Vesely ile kendisine yer bulmuştu.

Bu yeni anlaşmanın kulübümüze ve Kostas Sloukas’a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu nice sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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