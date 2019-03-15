Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 2 eksik!
Fenerbahçe Sivasspor maçı ile Spor Toto Süper Lig'de 26. Hafta kaldığı yerden devam ediyor. Sivasspor'a karşı evinde oynadığı 14 karşılaşmada sadece bir kez kaybeden Fenerbahçe, bir mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı. Peki, Süper Lig'de puan tablosuna etki edecek olan Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, karşılaşma öncesi bazı bilgiler
Fenerbahçe Sivasspor maçı ile Süper Lig heyecanı devam ediyor. Ligde son 9 haftaya girerken alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Fenerbahçe, Sivasspor karşısında çetin bir mücadele verecek. Peki, Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig'in 26. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu'nda Sivasspor'u ağırlayacak.15 Mart Cuma günü saat 20.30'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Bülent Yıldırım'ın yöneteceği karşılaşmanın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Asım Yusuf Öz üstlenecek.
Ligde tarihindeki en kötü sezonunu yaşayan ve alt sıralardan kurtulmaya çalışan sarı-lacivertliler, Sivas ekibi karşısında galip gelerek rahat bir nefes almayı hedefliyor.
Haftaya küme düşme hattının 1 puan önünde 28 puanla 14. sırada giren sarı-lacivertliler, ligdeki son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabildi.
Teknik direktör Hakan Keleş yönetimindeki Demir Grup Sivasspor ise 34 puan ve averajla haftaya 7. sırada girdi.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe'de, Demir Grup Sivasspor maçında 2 futbolcu yer alamayacak, 1 oyuncunun durumu ise maç günü belli olacak.
Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Serdar Aziz ile sakatlığı bulunan Mathieu Valbuena, bugün forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki son 2 maçı kaçıran Nabil Dirar'ın ise durumu maç günü netlik kazanacak. Dirar'ın da bu karşılaşmada forma giyme şansının zayıf olduğu öğrenildi.
Sarı-lacivertlilerde, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Roberto Soldado, Eljif Elmas, Nabil Dirar ve Roman Neustaedter, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, Demir Grup Sivasspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.
ERSUN YANAL'IN KADIKÖY'DE LİG YENİLGİSİ YOK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın sarı-lacivertli takımın başında Kadıköy'de ligde yenilgisi bulunmuyor.
Sarı-lacivertli ekibin başında Kadıköy'de 22 lig maçına çıkan Yanal, 17 galibiyet, 5 beraberlik alırken, hiç yenilgi yaşamadı.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig'de İstanbul'da 13. kez karşılaşacak.
İki takım arasında Kadıköy'de yapılan 12 maçtan 10'unu sarı-lacivertli ekip, birini kırmızı-beyazlılar kazandı, bir karşılaşma da berabere bitti.
Kadıköy'de Sivasspor'a 31 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 11 gol gördü.
Geçen sezon İstanbul'daki maçta ev sahibi ekip 4-1 galip geldi.
Öte yandan Fenerbahçe, evindeki bütün maçlarda gol attığı rakibine son 4 randevuda puan kaybetmedi.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas'ta 5-1'lik sonuçla aldı.
Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında evindeki maçlardan 2-0 galip ayrıldı.
Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da Fenerbahçe'nin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan yedişer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.
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