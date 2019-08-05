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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
05.08.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?100.yıl maçı!

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Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?100.yıl maçı!

Fenerbahçe Sivasspor maçı ile Cumhuriyet Kupası 2019 yılındaki sahibini belirleyecek. Daha önce 2010 yılında bu kupayı kazanan Fenerbahçe, kupayı ikinci kez müzesine götürmek için sahaya çıkacak. Peki, Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Fenerbahçe Sivasspor maçı için geri sayım başladı. 1998 yılından bu yana sadece 2009 yılında ara verilen turnuvada boy gösterecek olan Fenerbahçe ve Sivasspor, lig başlamadan önce aynı zamanda hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

10 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'da 4 Eylül Stadyumu'nda Cumhuriyet Kupası ve Sivas Kongresi´nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe Sivasspor mücadelesinin yerel televizyonlardan yayınlanması bekleniyor.

Karşılaşmada bilet fiyatları, Osman Seçilmiş Alt ve Üst Tribünü için 5 TL, Maraton Alt ve Üst için 10 TL, VIP için 20 TL ve misafir takım için 10 TL olacak.

2019-2020 sezonu kombineleri bu maçta geçerli sayılacak. Kupanın kağıt biletleri Kongre Müzesi bahçesinde bulunan Sivasspor Store ve Yeni 4 Eylül Stadyumu önünde bulunan Passolig Kart gişelerinden alınabilecek.

 

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