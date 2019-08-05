Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?100.yıl maçı!
Fenerbahçe Sivasspor maçı ile Cumhuriyet Kupası 2019 yılındaki sahibini belirleyecek. Daha önce 2010 yılında bu kupayı kazanan Fenerbahçe, kupayı ikinci kez müzesine götürmek için sahaya çıkacak. Peki, Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Fenerbahçe Sivasspor maçı için geri sayım başladı. 1998 yılından bu yana sadece 2009 yılında ara verilen turnuvada boy gösterecek olan Fenerbahçe ve Sivasspor, lig başlamadan önce aynı zamanda hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
10 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'da 4 Eylül Stadyumu'nda Cumhuriyet Kupası ve Sivas Kongresi´nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe Sivasspor mücadelesinin yerel televizyonlardan yayınlanması bekleniyor.
Karşılaşmada bilet fiyatları, Osman Seçilmiş Alt ve Üst Tribünü için 5 TL, Maraton Alt ve Üst için 10 TL, VIP için 20 TL ve misafir takım için 10 TL olacak.
2019-2020 sezonu kombineleri bu maçta geçerli sayılacak. Kupanın kağıt biletleri Kongre Müzesi bahçesinde bulunan Sivasspor Store ve Yeni 4 Eylül Stadyumu önünde bulunan Passolig Kart gişelerinden alınabilecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle