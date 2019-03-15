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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
15.03.2019 - 12:57, Son Güncelleme:

Fenerbahçe 2-1 Demir Grup Sivasspor

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Fenerbahçe 2-1 Demir Grup Sivasspor

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Mücadele 2-1 Fenerbahçe üstünlüğüyle son buldu. İlk yarı 0-0 golsüz eşitlikle geçilirken perdeyi 73. dakikada bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Özer Hurmacı açtı. Sarı-lacivertliler krizi çabuk atlatarak, golden 1 dakika sonra Robert Soldado ile fileleri buldu. İkİkinci yarıda sakatlanan Mehmet Topal'ın yerine giren Mehmet Ekici, 87. dakikada sonucu tayin etti. Başakşehir yenilgisi telafi eden Ersun Yanal'ın ekibi 31 puana yükseldi. Yiğidolar ise 34 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler ligde bir sonraki hafta Ankaragücü'ne konuk olacak. Sivasspor ise Kayserispor'u konuk edecek.

STAT: Ülker

HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz

FENERBAHÇE: Harun - Isla, Sadık, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal (Dk.54 Mehmet Ekici), Tolgay (Dk.85 Jailson), Moses, Zajc (Dk.72 Alper), Ayew, Soldado

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan - Fatih, Bjarsmyr (Dk. 90+1 Erdoğan), Papp, Ziya, Ndinga, Hakan, Douglas, Özer Hurmacı (Dk.84 Mert Yandaş), Emre Kılınç, Diabate

GOLLER: Dk. 74 Soldado, Dk.86 Mehmet Ekici (Fenerbahçe) - Dk.73 Özer Hurmacı (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Sadık, Harun, Moses (Fenerbahçe) - Bjarsmyr, Mert Yandaş (Demir Grup Sivasspor)

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda saat 20:30'da başlayan maçta hakem Bülent Yıldırım düdük çaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Demir Grup Sivasspor maçının 11'inde bir önceki maça göre 4 değişiklik yaptı. Yanal, Sivasspor maçında Volkan, Eljif, Jailson Serdar'ın yerine Harun, Sadık, Mehmet Topal, Ayew'e görev verdi. Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in haricinde sakatlıkları bulunan Valbuena ile Dirar forma giyemedi.

Öte yandan Yanal, İslam Slimani ile Michael Frey'i 21 kişilik maç kadrosuna dahil etmedi.

MEHMET TOPAL İLK 11'DE

Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Mehmet Topal, Sivasspor maçında formasına kavuştu. Süper Lig'in 24'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maça arka adalesinde ağrı ile çıkan ve sonrasındaki hafta Medipol Başakşehir maçında görev alamayan Mehmet Topal, Demir Grup Sivasspor maçına yetişti. Topal, ilk 11'de yer aldı.

KALE HARUN'A EMANET

Sarı-lacivertli ekipte kaleci Harun Tekin, Sivasspor maçı ile ligde 8 maç sonra forma giydi. Ligde en son 17'nci haftada Antalyaspor maçında görev alan Harun, 26'ncı haftada Kadıköy'de kaleyi koruyan isim oldu. Teknik direktör Ersun Yanal, Volkan Demirel'i ise yedek soyundurdu.

ÇANAKKALE UNUTULMADI

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde iki takım futbolcuları ve hakemler bir arada sahaya çıktı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yılı sebebiyle iki takım futbolcuları ile hakemler ellerinde ''Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale'' yazılı pankart ile sahaya çıktı. Mücadele öncesinde şehitler için de saygı duruşunda bulunuldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

32’nci dakikada Moses’in soldan yaptığı ortada ceza sahası içinde yükselen Soldado’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tolgahan’da kaldı.

42’nci dakikada Hasan Ali’nin pasında topla buluşan Moses’in ceza sahası dışından vuruşunda top dışarı gitti.

57’nci dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Moses’in vuruşunda kaleci Tolgahan topu yumrukladı. Altıpas içinde meşin yuvarlağı önünde bulan Ayew’in vuruşunda top savunmaya çarparak kornere gitti.

68’inci dakikada Özer Hurmacı’nın sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahasında topla buluşan Papp’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

73’üncü dakikada Ndiga’nın pası ile buluşan Emre Kılınç, topu içeri aktardı. Penaltı noktası sağında topla buluşan Özer’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

74’üncü dakikada Hassan Ali’nin ceza alanına gönderdiği uzun pas Ziya Erdal’dan sekti. Seken topu önünde bulan Soldado’nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

80’inci dakikada Moses’in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Ayew’in vuruşunda kaleci Tolgahan, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

86’ncı dakikada Hasan Ali’nin sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Mehmet Ekici’nin gelişine vuruşunda top kaleci Tolgahan’ın bacaklarının arasından geçerek ağlarla buluştu: 2-1.

90+4’üncü dakikada ara pasında ceza sahasına giren Moses’in vuruşunda top yandan az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşma 2-1 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile sona erdi.

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