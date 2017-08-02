« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet>Spor Arena>Futbol>Fenerbahçe Simon Kjaer transferini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe Simon Kjaer transferini KAP'a bildirdi

Fenebahçe Simon Kjaer'in Sevilla'ya transferini resmen duyurdu. Transferden sarı-lacivertlilerin kasasına 12.5 milyon Euro girecek.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Fenerbahçe Simon Kjaer'in Sevilla'yan transferi üzerine şu açıklamayı yaptı:

Profesyonel futbolcumuz Simon Thorup Kjaer'in transferi konusunda Sevilla kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Sözleşmede anlaşılan transfer bedeli brüt 13.157.894,74 EUR olup %5 dayanışma katkı payı tutarı kesildikten sonra kalan 12.500.000 EUR net bedel Sevilla kulübü tarafından Şirketimize ödenecektir.

Ayrıca, Futbolcunun sözleşme süresi içinde Sevilla kulübünün 2017-2018 sezonu sonrası UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılması durumunda 250.000 Avro net tutar ek ve bir defaya mahsus olarak tarafımıza ödenecektir.

Simon KjaerKAPFenerbahçetransfer haberleriSevilla
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL