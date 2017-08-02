Fenerbahçe Simon Kjaer transferini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe Simon Kjaer'in Sevilla'yan transferi üzerine şu açıklamayı yaptı:
Profesyonel futbolcumuz Simon Thorup Kjaer'in transferi konusunda Sevilla kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
Sözleşmede anlaşılan transfer bedeli brüt 13.157.894,74 EUR olup %5 dayanışma katkı payı tutarı kesildikten sonra kalan 12.500.000 EUR net bedel Sevilla kulübü tarafından Şirketimize ödenecektir.
Ayrıca, Futbolcunun sözleşme süresi içinde Sevilla kulübünün 2017-2018 sezonu sonrası UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılması durumunda 250.000 Avro net tutar ek ve bir defaya mahsus olarak tarafımıza ödenecektir.