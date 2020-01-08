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Futbol
Haber Giriş: 08.01.2020 - 23:09,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'de Son Dakika: Simon Falette transferi açıklandı

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Fenerbahçe'de Son Dakika: Simon Falette transferi açıklandı

Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'un stoperi Simon Falette'yi 6 aylığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe, 27 yaşındaki stoper Simon Falette'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak futbol A takımımızın kadrosuna katmıştır. Falette'ye sarı-lacivert çubukluyla başarılar dileriz." denildi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette kimdir?

Fenerbahçenin yeni transferi Simon Falette kimdir
Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette kimdir?

Fenerbahçede Son Dakika: Simon Falette transferi açıklandı

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