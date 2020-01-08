Fenerbahçe'de Son Dakika: Simon Falette transferi açıklandı

Fenerbahçe, 27 yaşındaki stoper Simon Falette'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak futbol A takımımızın kadrosuna katmıştır. Falette'ye sarı-lacivert çubukluyla başarılar dileriz." denildi

S I M O N F A L E T T E. 👊🏾



🔗 https://t.co/Hdt3BdXyZv pic.twitter.com/bw54K46Uvg — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 8, 2020

Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette kimdir?