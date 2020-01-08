Fenerbahçe'de Son Dakika: Simon Falette transferi açıklandı
Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'un stoperi Simon Falette'yi 6 aylığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe, 27 yaşındaki stoper Simon Falette'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak futbol A takımımızın kadrosuna katmıştır. Falette'ye sarı-lacivert çubukluyla başarılar dileriz." denildi
S I M O N F A L E T T E. 👊🏾— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 8, 2020
🔗 https://t.co/Hdt3BdXyZv pic.twitter.com/bw54K46Uvg
Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette kimdir?
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle