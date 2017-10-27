Fenerbahçe şifre çözüyor! İşte o detay...

Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanına çıkacağı haftayı mutlaka galibiyetle tamamlamak istiyor. Pazartesi günü Kadıköy'de Kayserispor'u ağırlayacak olan sarı-lacivertli ekip, şimdiden bu maça 3 puan yazmış durumda. Ancak bu o kadar kolay olmayacak gibi duruyor. En azından kağıt üstünde... Zira 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile 17 puan toplayıp 4'üncü sırada yer alan Kayserispor, ligin çetin cevizlerinden biri. Aykut Kocaman bunu çok iyi biliyor ve rakibe önlemler alıyor. Rakiple ilgili bilgileri öğrencileriyle de paylaşan sarı-lacivertli teknik adam, Kayseri'nin ligde şu ana kadar attığı ve yediği gollerin görüntüleri oyuncularına dağıttı. Rakibin en etkili ayakları olarak Ryan Mendes, Deniz Türüç ve Stephane Badji'yi belirleyen, bu isimlere çok dikkat etmeleri gerektiğini anlatan Kocaman, futbolcularına şu uyarıları yaptı:

SAKIN FIRSAT VERME

"Ligin hızlı ataklarla en fazla gol bulan ekiplerinden biriyle oynayacağız. Son 15 dakika ise belki de en çok dikkat etmemiz gereken bölüm olacak. Rakip bu periyotta 5 gol attı. Muhtemelen beraberliğe oynayacaklar ve alanlarını iyi kapatacaklar. Ancak gol için de fırsat kollayıp sürpriz arayacaklar. Onlara bu fırsatı vermemeliyiz.

İLK BİZ ATALIM

Kesinlikle ilk golü atan taraf olmalıyız. Çünkü öne geçerlerse bunu koruyorlar ve kazanıyorlar. Geriye düştükleri maçlarda ise zorlanıyorlar. Golü atıp dirençlerini kırmalıyız. Derbiler kadar önemli bir maç. Unutmayın inatçı bir takımla oynayacağız ve çok dikkatli olmalıyız. "

KAYSERİSPOR'UN SON 15 DAKİKADA ATTIĞI GOLLER

Kayseri-Osmanlı 2-2 (Dakika 87-Mendes: 1 puan kurtardı)

Sivasspor-Kayseri 0-2 (Dakika 83-Stojiljkovic)

Kayseri-Antalya 2-0 (Dakika 77-Umut Bulut)

Kasımpaşa-Kayseri 1-1 (Dakika 90 Atila Turan: 1 puan kurtardı)

Kayseri-Bursa 3-1 (Dakika 87-Mendes)

KAYSERİ İLK GOLÜ YİYİNCE

G.Saray-Kayseri 4-1

Kasımpaşa-Kayseri 1-1

Karabük-Kayseri 1-0

KAYSERİ İLK GOLÜ ATINCA

Kayseri-Göztepe 1-0

Kayseri-Osmanlı 2-2

Sivas-Kayseri 0-2

Kayseri-Antalya 2-0

Kayseri-Bursa 3-1

Kayseri-Konya 2-1

BİR BAKIŞTA KAYSERİSPOR

Gol 14

Maç başına gol 1.55

Maç başına şut 9.4

Maç başına isabetli şut 4.0

Maç başına başarılı pas 344

Başarılı pas yüzdesi 79.3

İkili mücadele kazanma yüzdesi 49.8

Hava topu başarı yüzdesi 49.4

Maç başına korner 4.3

Topa sahip olma yüzdesi 53