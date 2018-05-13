Fenerbahçe sezonun son deplasmanına çıkıyor
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de sezonun son deplasman maçına yarın Kardemir Karabükspor karşısında çıkacak. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Bir maçı fazla olan lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde, 66 puanlı Fenerbahçe, ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen rakibini yenerek, azalan
şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımak amacında. Ziraat Türkiye Kupası finalinde hafta içinde Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2 yenilerek kupayı rakibine kaptıran sarı-lacivertli ekip, 33. hafta maçında Karabük'te puan kaybetmesi durumunda ise şampiyonluk şansını yitirecek.
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