Fenerbahçe sezonu galibiyetle tamamladı
Voleybolda Efeler Ligi'nde yedincinin belirlendiği play-off klasman etabı üçüncü maçında Fenerbahçe, Afyon Belediyesi Yüntaş'ı 3-0 yendi. Bu sonuçla seride rakibine 2-1 üstünlük sağlayan Fenerbahçe ligi yedinci, Afyon Belediyesi Yüntaş ise sekizinci sırada tamamladı.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Metin Korkut
Fenerbahçe: İzzet Ünver, Gladyr, Selçuk Keskin, Sket, Resul Tekeli, Metin Toy (Ahmet Karataş, Burak Hazırol)
Afyon Belediyesi Yüntaş: Caner Çiçekoğlu, Kemal Elgaz, Fatih Cihan, Ojansivu, Berk Özbek, Muhammet Ertuğrul ( Beytullah Hatipoğlu, Doğuhan Yapıcı, Burak Köse, Oğuzhan Tarakçı)
Setler: 25-21, 25-16, 25-20
Süre: 66 dakika (21, 22, 23)
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