Fenerbahçe, sezona hırçın başladı

Ligin ilk 5 haftasını kırmızı kartsız geçiren sarı-lacivertli ekip, sonraki 2 haftada toplam 4 oyuncusunu kırmızı kartla yitirdi. Fenerbahçe'de, Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'a karşı 2-1 kazanılan derbi karşılaşmasında Luis Neto ile İsmail Köybaşı, gördükleri kırmızı kartlarla takımlarını 9 kişi bıraktı. Sarı-lacivertli oyuncuların kırmızı kart görme sıkıntısı 7. haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında da yaşandı. Bu karşılaşmada Alper Potuk direkt kırmızı kart görürken, Martin Skrtel ise iki sarının ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Fenerbahçe, dikkate alınan son 20 sezonun ilk 7 haftalarında en fazla kırmızı kart gördüğü dönemi yaşadı.



Sarı-lacivertli ekip, geride 19 sezonun ilk 7 haftalarına bakıldığında 1998-1999, 1999-2000, 2003-2004, 2006-2007, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında 2'şer, 2000-2001, 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında 1'er kırmızı kart gördü. Fenerbahçe, 2001-2002, 2004-2005, 2007-2008, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarının ilk 7 haftalarında ise kırmızı kart görmeden maçlarını tamamladı.

7 sezonu şimdiden geçti

Fenerbahçe, söz konusu periyotta 7 sezonun tamamında görülen kırmızı kart sayısını ilk 7 haftada geride bıraktı.

Bu sezon 4 kırmızı kart gören sarı-lacivertli takım, 2001-2002 ve 2010-2011'in 34 maçında 2'şer kırmızı kartla cezalandırılırken, 2003-2004, 2007-2008 ile 2011-2012'yi 3'er, 2005-2006 ve 2015-2016 sezonlarını da birer kırmızı kartla tamamladı.

Fenerbahçe, geride kalan 27 haftada 1 futbolcusunun oyundan atılması durumunda 4'er kez kırmızı kart görülen 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarını da geride bırakmış olacak.

Sarı-lacivertli ekibin son 20 sezonda gördüğü kırmızı kart sayıları şöyle:

Sezon Sezon geneli İlk 7 hafta

1998-1999 7 2

1999-2000 6 2

2000-2001 2 1

2001-2002 6 0

2002-2003 8 1

2003-2004 3 2

2004-2005 5 0

2005-2006 1 1

2006-2007 5 2

2007-2008 3 0

2008-2009 6 1

2009-2010 5 1

2010-2011 2 0

2011-2012 3 0

2012-2013 5 0

2013-2014 4 0

2014-2015 8 2

2015-2016 1 0

2016-2017 4 2

2017-2018 4 4