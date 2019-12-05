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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
05.12.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

Fenerbahçe seriyi sürdürmek istiyor! 19 yıldır...

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Fenerbahçe seriyi sürdürmek istiyor! 19 yıldır...

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla ligde 91. kez karşı karşıya gelecek. Başkent ekibi, İstanbul'da Fenerbahçe karşısında son galibiyetini, 5 Mayıs 2000 tarihinde 3-1'lik skorla aldı, daha sonraki 18 maçtan 16'sını yitirdi, 2'sinde berabere kaldı.

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla ligde 91. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 90 maçta sarı-lacivertliler 45, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı, 30 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Rekabetteki son 6 maçtan 5'ini kazanıp, birinde berabere kalan Fenerbahçe'nin attığı toplam 157 gole, Gençlerbirliği 94 golle karşılık verdi.

2017-2018 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçı Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı. İkinci devre İstanbul'daki karşılaşma 2-2 tamamlandı.

- Fenerbahçe son 35 maçta sadece 3 kez yenildi

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı.

Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 35 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi.

Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 25'ini kazandı, 7'sinde berabere kaldı.

- Gençlerbirliği deplasmanda galibiyete hasret

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında, sarı-lacivertlilerin galibiyetlerde 28-3, gol sayısında da 101-39 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'daki 12 maç ise berabere sonuçlandı.

Başkent ekibi, İstanbul'da Fenerbahçe karşısında son galibiyetini, 5 Mayıs 2000 tarihinde 3-1'lik skorla aldı, daha sonraki 18 maçtan 16'sını yitirdi, 2'sinde berabere kaldı.

Bu arada, iki takım arasında 2003-2004 ve 2006-2007 sezonlarında İstanbul'da yapılması gereken karşılaşmalar sarı-lacivertlilerin cezası nedeniyle İzmir'de oynandı. Fenerbahçe, 2003-2004'teki maçı 1-0, 2006-2007'dekini ise 2-1 kazandı.

- En farklı galibiyetler

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı.

Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti.

İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni, 1992-1993'te Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. 2011-2012'de ise Fenerbahçe, sahadan 6-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe seriyi sürdürmek istiyor 19 yıldır...

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