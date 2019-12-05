Fenerbahçe seriyi sürdürmek istiyor! 19 yıldır...
Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla ligde 91. kez karşı karşıya gelecek. Başkent ekibi, İstanbul'da Fenerbahçe karşısında son galibiyetini, 5 Mayıs 2000 tarihinde 3-1'lik skorla aldı, daha sonraki 18 maçtan 16'sını yitirdi, 2'sinde berabere kaldı.
Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla ligde 91. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 90 maçta sarı-lacivertliler 45, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı, 30 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.
Rekabetteki son 6 maçtan 5'ini kazanıp, birinde berabere kalan Fenerbahçe'nin attığı toplam 157 gole, Gençlerbirliği 94 golle karşılık verdi.
2017-2018 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçı Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı. İkinci devre İstanbul'daki karşılaşma 2-2 tamamlandı.
- Fenerbahçe son 35 maçta sadece 3 kez yenildi
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı.
Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 35 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi.
Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 25'ini kazandı, 7'sinde berabere kaldı.
- Gençlerbirliği deplasmanda galibiyete hasret
İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında, sarı-lacivertlilerin galibiyetlerde 28-3, gol sayısında da 101-39 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'daki 12 maç ise berabere sonuçlandı.
Başkent ekibi, İstanbul'da Fenerbahçe karşısında son galibiyetini, 5 Mayıs 2000 tarihinde 3-1'lik skorla aldı, daha sonraki 18 maçtan 16'sını yitirdi, 2'sinde berabere kaldı.
Bu arada, iki takım arasında 2003-2004 ve 2006-2007 sezonlarında İstanbul'da yapılması gereken karşılaşmalar sarı-lacivertlilerin cezası nedeniyle İzmir'de oynandı. Fenerbahçe, 2003-2004'teki maçı 1-0, 2006-2007'dekini ise 2-1 kazandı.
- En farklı galibiyetler
Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı.
Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti.
İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni, 1992-1993'te Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. 2011-2012'de ise Fenerbahçe, sahadan 6-1 galip ayrıldı.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle