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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
İHA
10.05.2019 - 19:32, Son Güncelleme:

Fenerbahçe seriyi eşitledi!

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Fenerbahçe seriyi eşitledi!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında Çukurova Basketbol, evinde ağırladığı Fenerbahçe'ye 69-67 yenildi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyotu karşılıklı sayılarla geçti. Her iki takımda bu periyotta iyi savunma yaparken, periyotu 23-20 Fenerbahçe önde tamamladı. Maçın ikinci periyotu da karşılıklı sayılarla geçerken, devreye sarı lacivertli ekip 34-32 önde girdi. Maçın 3. periyotunda ise deplasman ekibi Fenerbahçe maça ağırlığı koyarak, bulduğu sayılarla öne geçti ve bu periyotu 52-42 galip kapadı. Maçın son periyotu ise kıran kırana geçti. Son saniyeye kadar her 2 takımda inanılmaz bir mücadele verirken, maçı Fenerbahçe 69-67 kazanarak, seride durumu 1-1'e getirdi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Aytuğ Ekti , Önder Yılmaz , Aydın Karaçam

Çukurova Basketbol: Kelsey Renee Bone 16, Gökşen Fitik 8, Pelin Derya Bilgiç 8, Sevgi Uzun 2, Chelsea Gray 19, Astou Barro Ndour Gueye 14

Fenerbahçe: Ayşe Cora 3, Birsel Vardarlı Demirmen 5, Kia Niema Vaijghn 20, Kelsey Christine Plum 18 Tuğçe Canitez 2, Özge Yavaş 3, Cecilia Zandalasini 12, Kiah İrene Stokes 6

1. periyot: 20-23 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 32-31 (Fenerbahçe lehine)

3. periyot: 42-52 (Fenerbahçe lehine)

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