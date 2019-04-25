Fenerbahçe seriyi bitirmek için parkede! iddaa'da TEK MAÇ'ın favorisi...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriFenerbahçe seriyi bitirmek için parkede! iddaa'da TEK MAÇ'ın favorisi...
GeriBasketbol Fenerbahçe seriyi bitirmek için parkede! iddaa'da TEK MAÇ'ın favorisi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
25.04.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Fenerbahçe seriyi bitirmek için parkede! iddaa'da TEK MAÇ'ın favorisi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe seriyi bitirmek için parkede! iddaa'da TEK MAÇ'ın favorisi...

Litvanya’da oynanacak serinin 4. maçı öncesinde Fenerbahçe Beko’nun 2-1 üstünlüğü bulunuyor. Temsilcimiz, Misli.com’da TEK MAÇ olarak oynanabilecek karşılaşmayı kazanması halinde adını Final Four’a yazdıracak. Detaylara göz atalım...

ZALGIRIS KAUNAS - FENERBAHÇE BEKO

- Ataşehir’deki ilk maçta 76-43’lük çok kolay bir galibiyet elde ettikten sonra, 2. maçta rehavete kapılmış görüntü veren Fenerbahçe Beko, son periyotta toparlanmasına rağmen 82-80 kaybetmiş ve 16 maç sonra evinde bir Euroleague mağlubiyeti görmüştü.

- Zalgirio Arena’ya taşınan 3. maçta yine savunmasını konuşturan sarı lacivertliler, rakibini sadece 56 sayıda tutunca bir kez daha kolay galibiyet geldi ve en önemlisi, İstanbul’daki maç sonrası rakibine patronun kim olduğunu hatırlattılar!

- Fenerbahçe’de uzun süredir sakatlık yaşayan Joffrey Lauvergne ve Tyler Ennis bu maçta da forma giymiyorlar.

- Salı günü maç içinde problem yaşayan Nikola Kalinic’in durumu ise maç öncesinde belli olacak.

Fenerbahçe seriyi bitirmek için parkede iddaada TEK MAÇın favorisi...

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

- Fenerbahçe Beko, Zalgiris deplasmanında oynadığı 7 maçın 6’sını kazandı.

- Zalgiris’in evindeki tek galibiyeti 2010/11 sezonundaydı.

- İki rakip 16 kez karşılaştılar, Fenerbahçe Beko 12 galibiyete sahip.

- Fenerbahçe Beko, Obradovic ile çıktığı play off serilerinde sadece 2 maç kaybetti. 

MİSLİ.COM’DA TEK MAÇ’IN FAVORİSİ FENERBAHÇE!

TEK MAÇ olarak hem handikaplı, hem de handikapsız oynama seçenekleri bulunuyor.

814 kodlu handikapsız maç için iddaa yönetiminin Fenerbahçe galibiyetine (MS2) verdiği oran 1,30 olarak dikkat çekerken, Zalgiris galibiyeti (MS1) 2,75 – beraberlik ise (MSX) 13,00 oranlara sahip.

Misli.com üyeleri ise en çok, 802 kodlu handikaplı mücadeleye tercihte bulunmuş...

MS2 seçeneğini ön planda tutan üyeler, Fenerbahçe’nin 5.5 sayılık handikabın üzerinde bir farkla kazanmasını bekliyor.

Ayrıca 2,25 iddaa oranına sahip (İY2/MS2) "İlk Yarı 2.5 sayı üzeri fark / Maç Sonu 5.5 sayı üzeri farklı Fenerbahçe galibiyeti" bekleyenlerin sayısı da hayli yüksek...

MİSLİ.COM YAZARI ÖZGÜR ÇELEN DE FENERBAHÇE TARAFINDA!

Serinin üçüncü maçında Fenerbahçe çok iyi mücadele etti. Öylesine bir atmosferde, moralli bir rakibe karşı kazanmak zor iş. Üstelik Sinan ve Melih gibi tecrübeli isimlerden de kritik anlarda katkı aldı.

Şimdi Zalgiris için tamam ya da devam maçı olacak. Açıkçası kadro kalitesi olarak bu baskıyı kaldırabileceklerini sanmıyorum. Ancak Fenerbahçe'de de Kalinic'in sakatlığı soru işareti. Eğer oynamazsa hem uzun rotasyonu çok daralacak, hem de geçen maç olduğu gibi Guduric, Melih gibi isimlerden skor katkısı olmazsa olmaz pozisyona gelecek.

Her şekilde buraları oynama tecrübesi çok yüksek olan Fenerbahçe'nin gerekirse 5 kısayla daha uzun süre oynayarak kilidi çözeceğini tahmin ediyorum.

Sert maç olacak ama Fenerbahçe bitirmeye yakın.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Fenerbahçe seriyi bitirmek için parkede! iddaa'da TEK MAÇ'ın favorisi...

Akhisarspor'a attığını, diğer rakiplerine 2 maçta atamadı! Bursaspor...

O pankarta soruşturma başlatıldı!

Konyaspor, Ali Karakaya ile sözleşme imzaladı