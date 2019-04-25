Fenerbahçe seriyi bitirmek için parkede! iddaa'da TEK MAÇ'ın favorisi...
Litvanya’da oynanacak serinin 4. maçı öncesinde Fenerbahçe Beko’nun 2-1 üstünlüğü bulunuyor. Temsilcimiz, Misli.com’da TEK MAÇ olarak oynanabilecek karşılaşmayı kazanması halinde adını Final Four’a yazdıracak. Detaylara göz atalım...
ZALGIRIS KAUNAS - FENERBAHÇE BEKO
- Ataşehir’deki ilk maçta 76-43’lük çok kolay bir galibiyet elde ettikten sonra, 2. maçta rehavete kapılmış görüntü veren Fenerbahçe Beko, son periyotta toparlanmasına rağmen 82-80 kaybetmiş ve 16 maç sonra evinde bir Euroleague mağlubiyeti görmüştü.
- Zalgirio Arena’ya taşınan 3. maçta yine savunmasını konuşturan sarı lacivertliler, rakibini sadece 56 sayıda tutunca bir kez daha kolay galibiyet geldi ve en önemlisi, İstanbul’daki maç sonrası rakibine patronun kim olduğunu hatırlattılar!
- Fenerbahçe’de uzun süredir sakatlık yaşayan Joffrey Lauvergne ve Tyler Ennis bu maçta da forma giymiyorlar.
- Salı günü maç içinde problem yaşayan Nikola Kalinic’in durumu ise maç öncesinde belli olacak.
MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER NE DİYOR?
- Fenerbahçe Beko, Zalgiris deplasmanında oynadığı 7 maçın 6’sını kazandı.
- Zalgiris’in evindeki tek galibiyeti 2010/11 sezonundaydı.
- İki rakip 16 kez karşılaştılar, Fenerbahçe Beko 12 galibiyete sahip.
- Fenerbahçe Beko, Obradovic ile çıktığı play off serilerinde sadece 2 maç kaybetti.
MİSLİ.COM’DA TEK MAÇ’IN FAVORİSİ FENERBAHÇE!
TEK MAÇ olarak hem handikaplı, hem de handikapsız oynama seçenekleri bulunuyor.
814 kodlu handikapsız maç için iddaa yönetiminin Fenerbahçe galibiyetine (MS2) verdiği oran 1,30 olarak dikkat çekerken, Zalgiris galibiyeti (MS1) 2,75 – beraberlik ise (MSX) 13,00 oranlara sahip.
Misli.com üyeleri ise en çok, 802 kodlu handikaplı mücadeleye tercihte bulunmuş...
MS2 seçeneğini ön planda tutan üyeler, Fenerbahçe’nin 5.5 sayılık handikabın üzerinde bir farkla kazanmasını bekliyor.
Ayrıca 2,25 iddaa oranına sahip (İY2/MS2) "İlk Yarı 2.5 sayı üzeri fark / Maç Sonu 5.5 sayı üzeri farklı Fenerbahçe galibiyeti" bekleyenlerin sayısı da hayli yüksek...
MİSLİ.COM YAZARI ÖZGÜR ÇELEN DE FENERBAHÇE TARAFINDA!
Serinin üçüncü maçında Fenerbahçe çok iyi mücadele etti. Öylesine bir atmosferde, moralli bir rakibe karşı kazanmak zor iş. Üstelik Sinan ve Melih gibi tecrübeli isimlerden de kritik anlarda katkı aldı.
Şimdi Zalgiris için tamam ya da devam maçı olacak. Açıkçası kadro kalitesi olarak bu baskıyı kaldırabileceklerini sanmıyorum. Ancak Fenerbahçe'de de Kalinic'in sakatlığı soru işareti. Eğer oynamazsa hem uzun rotasyonu çok daralacak, hem de geçen maç olduğu gibi Guduric, Melih gibi isimlerden skor katkısı olmazsa olmaz pozisyona gelecek.
Her şekilde buraları oynama tecrübesi çok yüksek olan Fenerbahçe'nin gerekirse 5 kısayla daha uzun süre oynayarak kilidi çözeceğini tahmin ediyorum.
Sert maç olacak ama Fenerbahçe bitirmeye yakın.
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