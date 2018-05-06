Fenerbahçe, seriyi 2-0'a getirdi!
Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final turu ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 68-59 yendi, seriyi 2-0'a getirdi.
Serinin üçüncü maçı 9 Mayıs Çarşamba günü Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılacak. Sarı-lacivertli takım, evindeki karşılaşmayı kazandığı takdirde finale yükselecek.
Hatay Büyükşehir Belediyespor: 59 - Fenerbahçe: 68
Salon: Antakya
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Orkun Yurtdaş, Ahmet Kemal Digilli
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Özge Yavaş, Paris 8, Mitchell 17, Snytsina 1, Ben Abdelkader 22, Seda Deniz, Devran Tanaçan, Bahar Öztürk 11, Merve Aydın
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 5, Vaughn 11, Plum 18, Verameyenka 19, Tuğçe Canıtez 4, Pelin Derya Bilgiç 4, Ayşe Cora 7, Dabovic, Esra Ural Topuz
1.Periyot: 17-19
Devre: 31-37
3.Periyot: 49-48
(Ajansspor)
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- 22:30'da New Orleans'ın konuğu Golden State. Seride Golden State'in 2-1 üstünlüğü bulunuyor.
- 03:00'te Utah'ın konuğu Houston. Seride Houston'ın 2-1 üstünlüğü bulunuyor.
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