Fenerbahçe sanalda kazandı

Süper Lig'in 9. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak olan Fenerbahçe'den ilginç bir paylaşım yapıldı. Sarı-lacivertli kulüp, FIFA 18'de simüle ettiği derbi maçı takipçileriyle paylaşarak, "izleyebilir ve yorumlarınızı bizimle paylaşabilirisiniz" ifadelerini kullandı.
Maçı Fenerbahçe 2 - 0 kazanırken, ilk 11'i Kameni- Isla, Skrtel, Neto, Hasan Ali, Guliano, Josef, Ozan, Dirar, Valbuena, Soldado'dan oluşturdu.
Ayrıca forvette Janssen yerine Soldado'nun oynaması da dikkatlerden kaçmadı.
FIFA 18’de simüle ettiğimiz derbi maçını izleyebilir ve yorumlarınızı bizimle paylaşabilirisiniz. @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/JJxm5lPxIA— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 21 Ekim 2017