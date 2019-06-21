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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
21.06.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye şampiyonluk maçı öncesi büyük müjde

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Fenerbahçe'ye şampiyonluk maçı öncesi büyük müjde

Fenerbahçe Beko taraftarlarının Anadolu Efes deplasmanına gidememe cezası, TBF Tahkim Kurulu tarafından ertelendi!  Bu akşam 20.00'da oynanacak maça sarı-lacivertli taraftarlar Sinan Erdem Spor Salonu'nda olacak.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın, bu akşam deplasmanda Anadolu Efes ile oynayacağı final serisi yedinci maçı için, aldığımız seyircisiz oynama cezasına kulübümüzün yaptığı itiraz Tahkim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve cezanın ertelenmesine karar verilmiştir.

Bu akşamki karşılaşmada taraftarlarımız deplasman tribününde yer alacak olup, deplasman tribünü bilet satışı, az sonra Mobilet üzerinden başlayacaktır. Mücadele için kişi başı satın alınabilecek bilet sayısı 1 (bir) olarak belirlenmiştir."

Basketbolda şampiyonluk maçının hakemleri açıklandı
Basketbolda şampiyonluk maçının hakemleri açıklandı

Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, seriyi 3-3'e taşıdıkları maçın ardından bu açıklamaları yapmıştı...

"Burada kimsenin başına bir şey gelmez"Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman’ın ailesini bu maça getiremediğini ve cuma günkü maça Fenerbahçeli antrenör, basketbolcu ve yönetici ailelerini davet etmesi ile ilgili olarak, "Herkes, her yere gelmek için özgürdür. Burada kimsenin başına bir şey gelmez. Ben 6 yıldır buradayım. Herhangi bir şey oldu mu? Bu salonda herhangi bir kişi ve takımla sorun yaşadık mı?" dedi.
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