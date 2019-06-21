Fenerbahçe'ye şampiyonluk maçı öncesi büyük müjde
Fenerbahçe Beko taraftarlarının Anadolu Efes deplasmanına gidememe cezası, TBF Tahkim Kurulu tarafından ertelendi! Bu akşam 20.00'da oynanacak maça sarı-lacivertli taraftarlar Sinan Erdem Spor Salonu'nda olacak.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın, bu akşam deplasmanda Anadolu Efes ile oynayacağı final serisi yedinci maçı için, aldığımız seyircisiz oynama cezasına kulübümüzün yaptığı itiraz Tahkim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve cezanın ertelenmesine karar verilmiştir.
Bu akşamki karşılaşmada taraftarlarımız deplasman tribününde yer alacak olup, deplasman tribünü bilet satışı, az sonra Mobilet üzerinden başlayacaktır. Mücadele için kişi başı satın alınabilecek bilet sayısı 1 (bir) olarak belirlenmiştir."
Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, seriyi 3-3'e taşıdıkları maçın ardından bu açıklamaları yapmıştı...
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