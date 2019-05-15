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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Fatih SABOVİÇ
15.05.2019 - 19:19, Son Güncelleme:

Fenerbahçe, 14. kez şampiyon oldu!

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Fenerbahçe, 14. kez şampiyon oldu!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe, Çukurova Basketbol’u 80-68 mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirerek şampiyonluğunu ilan etti.

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Çukurova Basketbol’u 80-68 yenen Fenerbahçe, tarihinde 14. kez şampiyon oldu.

Sarı lacivertliler ilk maçı kaybettikleri, ancak buna rağmen 3-1’e getirmeyi başardıkları seri sonunda ulaştıkları zaferle, kendisi gibi 13 şampiyonluğu bulunan Galatasaray’ı da geride bıraktı.

Karşılaşmaya sert savunmayla başlayan Çukurova, Gray’in skorer oyununa rağmen Plum ve Birsel’i durduramadı. Fenerbahçe taraftar desteğini arkasına alıp özellikle dış atışlarda etkili olarak üçüncü çeyrek sonunda skoru 66-46 yaptı.

Sarı lacivertliler, 18 sayı bulan Birsel ve 14 sayılık katkı veren Plum’ın önderliğinde son 10 yıldaki 7. şampiyonluğunu elde etti.

Galatasaray'ı geride bıraktı

Fenerbahçe, kadın basketbolda 14. kez şampiyon olup 13 şampiyonluğu bulunan Galatasaray’ı geride bıraktı.

Sarı lacivertliler son 10 yılda yedinci, üst üste ikinci defa Kadınlar Süper Ligi’nde mutlu sona ulaşmayı başardı.

Final serisinde 4. maçın en skorer isimleri 18 sayı üreten Birsel Vardarlı ve 14 sayılık katkı veren Kelsey Plum oldu.

Başkan ve Sipahioğlu izledi

METRO Enerji Spor Salonu’ndaki Fenerbahçe-Çukurova maçını Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yöneticisi Metin Sipahioğlu, TBF CEO’su Ömer Onan, TBF Yöneticisi Hüseyin Beşok ve TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım da takip etti.

Fenerbahçe şampiyonluk kupasını aldı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe, kupasını aldı. 
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan play-off finali dördüncü maçında Çukurova Basketbol'u 80-68 yenen ve seriyi 3-1 kazanan sarı-lacivertli takım, düzenlenen törenle kupasına kavuştu.

Fenerbahçe, 14. kez şampiyon oldu

Sarı-lacivertli oyunculara, şampiyonluk kupasını Türkiye BasketbolFederasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok verdi. 

Törende büyük sevinç yaşayan Fenerbahçeli oyuncular, kupayı müsabakayı protokol tribününden takip eden kulüp başkanı Ali Koç'a götürdü. Ali Koç, sarı-lacivertli oyuncu ve teknik heyeti tebrik etti. 

Sezonu ikinci tamamlayan Çukurova Basketbol'un teknik heyet ve oyuncularına ise madalyalarını TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün ile Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım takdim etti. 

MVP Birsel Vardarlı Demirmen 

Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP), Fenerbahçeli Birsel Vardarlı Demirmen oldu. 

Sarı-lacivertli basketbolcu, ödülünü A Milli Kadın Takımı Menajeri Yasemin Horasan'ın elinden aldı. 

Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik etti. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi: 

"Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Çukurova Basketbol'u 3-1 ile geçerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'yi kutluyorum. Tarihinde 14. şampiyonluğuna ulaşan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın başta oyuncuları olmak üzere, teknik ve idari heyetini tebrik ediyor, önümüzdeki sezon mücadele edeceği Avrupa kupalarında başarılar diliyorum." 

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