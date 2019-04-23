Fenerbahçe, şampiyonluğa bir adım uzaklıkta
Voleybol Efeler Ligi 2018-19 Play Off final serisinin iki maçını da 3-2 kazanan Fenerbahçe durumu 2-0 yaparak İzmir’e Şampiyonluk turu için gitme şansı yakaladı.
Son olarak 2011-12 yılında şampiyon olan sarı lacivertli efeler, Pazar günü saat 14.00’de İzmir Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venüs Spor Kompleksinde 5. kez şampiyonluk kupası kaldırmak için sahne alacak.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, yöneticiler Simla Türker Bayazıt, Turan Şahin, Murat Kızılhan ve İlker Dinçer’in de izlediği maçın ilk setini Adis’in muhteşem oyunuyla Arkas 22-25 önde kapattı.
İkinci sette ise Fenerbahçe, Kübalı şıldızı Hıdalgo’nun enfes oyunuyla sonuca giderek 25-21’le skoru 1-1 yaptı.
Üçüncü sette de sahnede Hidalgo vardı. Kübalı yıldız bu sette takımına 9 sayı kazandırarak sarı lacivertli ekibin 2-1 öne geçmesinde büyük rol oynadı.
Dördüncü sette Arkas Spor Klübü Adis ve Mert’in etkili oyunuyla önce farkı kapattı, ardından son iki sayıyı alarak 23-25’le durumu eşitledi 2-2
Final seti çekişmeli bir mücadeleye sahne aldı. Bir o tarafa bir bu tarafa giden maçın skorunu gene Hıdalgo tayin etti 15-13 ve Fenerbahçe 3 Arkas SK 2
Maçtan sonra bir açıklama yapan Fenerbahçe Spor Kulübü Bakanı Ali Koç, bu maçı kazanmaktan çok takımın nereden nereye geldiğinin önemli olduğunu belirterek “Takımımız kötü giderken yöneticilerimiz İlker Dinçer ve Simla Türker Bayazıt duruma el koydı. Takımı hem pskolojik olarak hem de mental olarak düze çıkarttıktan sonra nokta transferlerle önce Türkiye Kupasını kazandık şimdi de şampiyonluk yolunda önemli bir avantajı ele geçirdik. Ancak şampiyon olmak için bir galibiyete daha ihtiyacımız var. Arkas çok güçlü bir ekip ve işimiz o kadar da kolay değil. Rakibi ciddiye alıp çalışmalıyız” dedi.
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