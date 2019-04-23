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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
Süleyman ARAT
23.04.2019 - 20:46, Son Güncelleme:

Fenerbahçe, şampiyonluğa bir adım uzaklıkta

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Fenerbahçe, şampiyonluğa bir adım uzaklıkta

Voleybol Efeler Ligi 2018-19 Play Off final serisinin iki maçını da 3-2 kazanan Fenerbahçe durumu 2-0 yaparak İzmir’e Şampiyonluk turu için gitme şansı yakaladı.

Son olarak 2011-12 yılında şampiyon olan sarı lacivertli efeler, Pazar günü saat 14.00’de İzmir Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venüs Spor Kompleksinde 5. kez şampiyonluk kupası kaldırmak için sahne alacak.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, yöneticiler Simla Türker Bayazıt, Turan Şahin, Murat Kızılhan ve İlker Dinçer’in de izlediği maçın ilk setini Adis’in muhteşem oyunuyla Arkas 22-25 önde kapattı.

İkinci sette ise Fenerbahçe, Kübalı şıldızı Hıdalgo’nun enfes oyunuyla sonuca giderek 25-21’le skoru 1-1 yaptı.

Üçüncü sette de sahnede Hidalgo vardı. Kübalı yıldız bu sette takımına 9 sayı kazandırarak sarı lacivertli ekibin 2-1 öne geçmesinde büyük rol oynadı.

Dördüncü sette Arkas Spor Klübü Adis ve Mert’in etkili oyunuyla önce farkı kapattı, ardından son iki sayıyı alarak 23-25’le durumu eşitledi 2-2
Final seti çekişmeli bir mücadeleye sahne aldı. Bir o tarafa bir bu tarafa giden maçın skorunu gene Hıdalgo tayin etti 15-13 ve Fenerbahçe 3 Arkas SK 2

Maçtan sonra bir açıklama yapan Fenerbahçe Spor Kulübü Bakanı Ali Koç, bu maçı kazanmaktan çok takımın nereden nereye geldiğinin önemli olduğunu belirterek “Takımımız kötü giderken yöneticilerimiz İlker Dinçer ve Simla Türker Bayazıt duruma el koydı. Takımı hem pskolojik olarak hem de mental olarak düze çıkarttıktan sonra nokta transferlerle önce Türkiye Kupasını kazandık şimdi de şampiyonluk yolunda önemli bir avantajı ele geçirdik. Ancak şampiyon olmak için bir galibiyete daha ihtiyacımız var. Arkas çok güçlü bir ekip ve işimiz o kadar da kolay değil. Rakibi ciddiye alıp çalışmalıyız” dedi.

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