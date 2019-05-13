Fenerbahçe, şampiyonluğa 1 adım uzaklıkta
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi 3. maçında Çukurova’yı 88-70 mağlup ederek durumu 2-1 getirdi.
Mersin’de oynanan ilk karşılaşmayı Çukurova Basketbol 78-71 kazanırken, ikinci randevuda Fenerbahçe 69-67 ile gülmüştü.
Taraftar desteğini de arkasına alan sarı lacivertliler, 27 sayı üreten Plum ve 18 sayı atan Birsel önderliğinde baştan sona üstündü.
Çukurova; Pelin, Gray ve N’Dour’un skor yükünü çekmesine rağmen parkeden farklı şekilde mağlup ayrıldı. Serinin 4. maçı yarın 17:45’te yine Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanacak. F.Bahçe kazanırsa seriyi 3-1’e getirip şampiyon olacak.
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