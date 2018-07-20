Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi kura çekilişi ne zaman?
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelesi için vatandaşların araştırması devam ediyor. Avrupa Kupaları'nda başarı hedefleyen Sarı Lacivertli kulüp, UEFA'nın yapacağı kura çekiminin ardından belirlenmiş olacak. Peki, Fenerbahçe'nin rakibinin de belli olacağı Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte, toplam 8 takım arasından belirlenecek olan Fenerbahçe kura çekimi için detaylı bilgiler
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği rakibi, UEFA'nın gerçekleştireceği çekilişle birlikte netlik kazanacak. Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan kura çekiminin ardından 7 rakibinden biriyle eşleşecek olan Fenerbahçe, maçlarını 21/22 Ağustos ve rövanşlarını ise 28/29 Ağustos tarihinde oynayacak. Peki, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi ne zaman belli olacak? İşte, merakla araştırılan konu hakkında detaylı bilgiler
FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, kura çekilişinin tamamlanmasıyla birlikte ilk maçını 21 ya da 22 Ağustos tarihinde, ikinci maçını ise 28 veya 29 Ağustos tarihinde oynayacak.
Fenerbahçe'nin rakipleri arasında, Benfica (POR), Dynamo Kyiv (UKR), Fenerbahçe (TUR), Spartak Moskva (RUS), Standard Liège (BEL), Slavia Praha (CZE), Ajax veya Sturm Graz, PAOK veya Basel yer alacak.
Kura çekilişi 6 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. Fenerbahçe'nin rakibi belli olmuş olacak.
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