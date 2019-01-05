Fenerbahçe Sadık transferini böyle açıkladı
Fenerbahçe Sadık Çiftpınar transferini Twitter'dan duyurdu. Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen başarılı savunmacının Twitter mesajı Fenerbahçe'nin resmi hesabınca takipçilere iletildi.
Fenerbahçe Kulübü, Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna kattığını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile açıkladı.
26 yaşındaki stoper, sarı lacivertli kulübün sosyal medyasında yer alan 'Tribünlerde, hep dillerde' marşının videosunun altına 'Bu sevda bitmez gönüllerde' yazarken, Fenerbahçe Kulübü hesabı bu paylaşıma, 'Yuvana hoş geldin Sadık Çiftpınar, omuz omuza nice zaferlere' yanıtını verdi. Sadık Çiftpınar, sosyal medya hesabındaki fotoğrafını da Fenerbahçe formalı fotoğrafıyla değiştirdi.
PARA ARTI İKİ FUTBOLCU
Fenerbahçe, E.Yeni Malatyaspor’un savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe Kulübü'nün 1 milyon 500 bin Euro ve Barış Alıcı ile Yiğithan Güveliyi de E.Yeni Malatyaspor’a verdiği bildirildi. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek anlaşmayı doğrularken, Sadık Çiftpınar ile yapılan görüşme sonunda da oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.
Bu sevda bitmez gönüllerde 💛💙— Sadık Çiftpınar (@sadikcftpnr16) 5 Ocak 2019
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