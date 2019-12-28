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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.12.2019 - 14:32,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe, Rizespor maçına hazır!

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Fenerbahçe, Rizespor maçına hazır!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmanda oyuncular, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 16.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Trabzon'a gidecek. Sarı-lacivertli ekip, buradan kara yoluyla Rize'ye geçecek.

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Fenerbahçe, Rizespor maçına hazır


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