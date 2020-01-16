Son Dakika | Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez transferi için TFF'yi bekliyor!

Fenerbahçe, sol bek Ricardo Rodriguez transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez için zorunlu satın alma opsiyonunun olduğu kiralama seçeneği üzerinde Milan ile anlaşmaya vardı. İmza için TFF'nin kararı bekleniyor.

İtalya basını, Ricardo Rodriguez'in PSV'nin teklifini Fenerbahçe için reddettiğini ve Milan'ın inadını kırdığını duyurmuştu.

Milan ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 5 maçta oynadı.

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