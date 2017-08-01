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Fenerbahçe, resmi teklif yaptı! Samuel Eto'o...

Kamerun'da yayın yapan 'CamerFoot' adlı haber sitesi, Fenerbahçe'nin Samuel Eto'o için resmi girişimde bulunduğunu iddia etti.

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36 yaşındaki yıldızın ilerlemiş yaşına rağmen hala Antalyaspor'da büyük işler yaptığına ve goller attığına değinilen haberde, "Eto'o yakın zamanda kramponlarını asmayı düşünmüyor. Fenerbahçe'den gelen teklifle heyecanı daha da arttı" mesajı verildi.

YALANLAMAYI GERİ ÇEKMİŞTİ
Fenerbahçe, Eto'o ile ilgili iddiaları kulübün resmi internet sitesinden yalanlamış, ardından bu yalanlamayı geri çekmişti.

Antalyaspor cephesi, çıkan dedikodular üzerine, "Oyuncumuzu bırakmaya niyetimiz yok. Zaten resmi bir teklif de gelmedi" bildiriminde bulunmuştu. (Fotomaç)

 

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