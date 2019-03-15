Son dakika.. Fenerbahçe resmen açıkladı: Ersun Yanal ile devam...
Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden Ersun Yanal hakkında çıkan haberler doğrultusunda bir açıklama yayınlandı. Yapılan açıklamada tecrübeli hoca ile 1 yıl daha çalışılacağı bildirildi.
Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden Ersun Yanal hakkında çıkan haberler doğrultusunda bir açıklama yayınlandı.
İşte sarı-lacivertli kulüpten yapılan o açıklama:
Son günlerde bazı basın yayın kuruluşlarında hocamız Ersun Yanal ile yollarımızın ayrılacağı yönünde birtakım iddialar, haberler yer almaktadır.
Zor bir sene geçiren futbol takımımızın, hocamız Ersun Yanal göreve geldikten sonra artan performansı oyun içi istatistikleriyle sabittir.
Futbol takımımız bu sene ligi bitirebildiği en üst konumda bitirecek; gelecek sezon da hocamız Ersun Yanal önderliğindeki yapılanmasıyla zirve yürüyüşünü emin adımlarla gerçekleştirecektir.
Bu tip hayal ürünü haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan ve camiamızdan hassasiyetle rica ederiz.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ
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