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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.03.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

Son dakika.. Fenerbahçe resmen açıkladı: Ersun Yanal ile devam...

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Son dakika.. Fenerbahçe resmen açıkladı: Ersun Yanal ile devam...

Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden Ersun Yanal hakkında çıkan haberler doğrultusunda bir açıklama yayınlandı. Yapılan açıklamada tecrübeli hoca ile 1 yıl daha çalışılacağı bildirildi.

Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden Ersun Yanal hakkında çıkan haberler doğrultusunda bir açıklama yayınlandı. 

İşte sarı-lacivertli kulüpten yapılan o açıklama: 

Son günlerde bazı basın yayın kuruluşlarında hocamız Ersun Yanal ile yollarımızın ayrılacağı yönünde birtakım iddialar, haberler yer almaktadır.

Zor bir sene geçiren futbol takımımızın, hocamız Ersun Yanal göreve geldikten sonra artan performansı oyun içi istatistikleriyle sabittir.

Futbol takımımız bu sene ligi bitirebildiği en üst konumda bitirecek; gelecek sezon da hocamız Ersun Yanal önderliğindeki yapılanmasıyla zirve yürüyüşünü emin adımlarla gerçekleştirecektir.

Bu tip hayal ürünü haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan ve camiamızdan hassasiyetle rica ederiz.

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