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Fenerbahçe resmen açıkladı! Giuliano...

Fenerbahçe, Zenit'ten transfer edilen Giuliano'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı!

Hürriyet Haber
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Trabzonspor'un transferde araya girdiği iddia edildiği sıralarda sarı-lacivertliler transferi sonuçlandırdığını açıkladı.

Brezilyalı futbolcu ile 4 yıllık mukavele imzalandı. Fenerbahçe resmi siteden şu açıklamayı yaptı:

Kulübümüz, daha önce kiralık olarak kadromuza katılması için görüşmelere başlanan orta saha oyuncusu Giuliano Victor De Paula ve kulübü Zenit ile yapılan görüşmeler sonucunda futbolcunun bonservisiyle kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlamıştır.

Bu bağlamda 27 yaşındaki orta saha ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Brezilyalı futbolcu Giuliano Victor De Paula ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz.

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