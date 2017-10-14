Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 55 - Fenerbahçe: 64
Salon: Edip Buran
Hakemler: Uğur Özen, Musa Kazım Çetin, İsmail Binbir
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Deniz Çolakoğlu 2, Gajic 17, Asena Yalçın 9, Hartley 9, Thomas 6, Tuğba Taşçı, Gülşah Gümüşay 3, Aysun Yararbaş 1, Cado 4, Tuğba Oral 4
Fenerbahçe: Ayşe Cora 2, Vaughn 24, Plum 18, Tilbe Şenyurt, Dabovic 6, Pelin Derya Bilgiç 6, Birsel Vardarlı Demirmen 2, Verameyenka, Tuğçe Canıtez 6, Esra Ural Topuz
1. Periyot: 19-14
Devre: 27-34
3. Periyot: 36-54