Fenerbahçe, Rade Krunic'in peşinde
Fenerbahçe, devre arasında Empoli’den transfer ettiği Miha Zajc'ın ardından bu kez İtalyan ekibinin bir başka yıldızının peşinde.
Ersun Yanal’ın yardımcısı Volkan Kazak’ın Bosna Hersek-Ermenistan maçında stattan izlediği, Rade Krunic için hemen her hafta bir gözlemcinin İtalya’ya gittiği öğrenildi.
Orta sahanın ortasında ve sağ kanatta görev yapan Empoli'nin 25 yaşındaki futbolcusu bu sezon 31 lig maçında 5 gol atıp, 6 asist yaptı. Ersun Yanal’a Krunic ile ilgili olumlu raporlar sunulduğu belirtildi.
Fenerbahçe, ara transfer döneminde Miha Zajc’ı kadrosuna kattığı Empoli’nin kapısını bu kez Boşnak orta saha oyuncusu için çalacak.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle