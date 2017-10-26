Fenerbahçe puan farkı 5 gibi odaklanmalı

Uzun yıllar Fenerbahçe’de görev aldıktan sonra değişik kulüplerde görev alan teknik direktör İsmail Kartal bu yıl Ankaragücü ile önemli başarılar elde ediyor. TFF 1. Lig’de son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak zirveyi çok yakından takip eden sarı lacivertlilerin teknik adamı ile hem Ankaragücü’nü hem de Fenerbahçe’yi konuştuk. İşte Kartal’ın görüşleri:

ANKARAGÜCÜ’NÜN ENERJİSİ VAR

Ekonomik anlamda Ankaragücü’nün sıkıntıları var. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Çok karakterli oyuncularla bugüne geldik. Arkadaşlık takımı ayakta tutuyor. En büyük enerjimiz bu… İlk geldiğimde taraftar bana tepki göstermişti. Ama şimdi takımdaki durumu görüyorlar.

Fenerbahçe her geçen gün üzerine koyacak. ‘Aykut Kocaman’a zaman verilmeli’ demiştim. Yeni oluşum ve yeni bir sistem var. Oyuncuların adapte olması bir süreç. Zaman içinde başarılı olacaktır…

KONTROL FENERBAHÇE’DEYDİ

Galatasaray maçında Fenerbahçe’nin ilk 15-20 dakikada baskıyı azaltıp kazanabileceğini söylemiştim. Fenerbahçe 10-15 dakikadan sonra oyunun kontrolünü aldı. Mücadele vardı. Hırs vardı. Oyun içinde bir tempo vardı. Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra savunma yaptı.

Fenerbahçe, kendi evinde Galatasaray’ı yendiğini varsayıp 5 puan fark varmış gibi lige odaklanmalı.