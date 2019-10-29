Fenerbahçe potada fikstür mağduru
Sezona 26 Eylül’de start veren sarı lacivertli takım, 10 maç oynadığı 32 günlük süreçte İspanya, Sırbistan ve İtalya deplasmanlarına çıktı, ayrıca yurt içinde Gaziantep ve Ankara’ya gitti. Özellikle Euroleague karşılaşmaları için yapılan uzun seyahatler oyunculara nefes aldırmadı. Takım birçok maça tek idmanla çıkmak zorunda kaldı.
Spor Arena / Süleyman ARAT - Geçtiğimiz 4 sezonda futboldaki başarısızlığı basketbol zaferleriyle örten Fenerbahçe’de bu yıl rüzgâr tersine esiyor. Futbol takımı Süper Lig’de zirve yarışına ortak olurken, Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe Beko, özellikle THY Euroleague’de oynadığı maçlarda peş peşe mağlubiyetler aldı. Sezonun açılış maçında 26 Eylül’de Anadolu Efes ile oynadığı Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı 79-74’lük skorla kaybeden sarı lacivertli ekip, son 5 yılda Final Four oynadığı Euroleague’deki 4 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabildi.
SAKATLIK KÂBUSU DA SÜRÜYOR
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi’nde ise önceki gün Galatasaray Doğa Sigorta’ya 83-64 mağlup oldu. Peki sarı lacivertliler bu sezona neden kötü başladı? İşte cevabı:
1- Geçen sezonki sakatlıklara Dünya Kupası’nda yenileri eklendi. Sakatlıkları yeni iyileşen Jan Vesely ile Joffrey Lauvergne hâlâ tam kapasitelerine ulaşamadı.
2- Geçen sezon şampiyonlukların kaybedilmesiyle yaşanan moral bozukluğu giderilemedi.
3- Takımda ağabey-kardeş ilişkisini tesis edecek yönetici eksikliği yaşanıyor.
4- Euroleague’e kötü fikstürle başlandı. İlk 4 maçın 3’ü dışarıda oynandı.
BAŞ DÖNDÜREN MAÇ TRAFİĞİ...
Sezona 26 Eylül’de start veren Fenerbahçe Beko, 10 maç oynadığı 32 günlük süreçte İspanya, Sırbistan ve İtalya deplasmanlarına çıktı, ayrıca yurt içinde Gaziantep ve Ankara’ya gitti. Sarı lacivertliler, “Evimizde sadece Baskonia ile oynadık ve kazadık. İlk 3 maçı içerde, 1’ini dışarıda oynasaydık, taraftarımızın desteğiyle kazanıp rüzgârı arkamıza alabilirdik. Ama zorlu fikstür bizim belimiz büktü” diye konuşuyor.
DİNLENMEYE ZAMAN YOK
Fenerbahçe Beko, gerçekten de baş döndüren bir seyahat trafiğine sahip. Örneğin geçen cuma gecesi Milano’da maç oynayan sarı lacivertliler, ertesi gün Türkiye’ye dönüp direkt idmana gitti. Sonraki gün de Galatasaray derbisine çıktı. Dün idman yapan takım bugün Tel Aviv’e gidecek ve yarın Maccabi ile zorlu bir maça çıkacak. Perşembe İstanbul’a dönecek ve cuma akşamı Zalgiris Kaunas’ı, pazar günü öğlen saatinde de Afyon Belediyespor’u ağırlayacak. ·
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