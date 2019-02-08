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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
08.02.2019 - 22:36, Son Güncelleme:

Fenerbahçe play-off'u garantiledi!

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Fenerbahçe play-off'u garantiledi!

Fenerbahçe Beko Turkish Airlines EuroLeague’deki 22. maçında Panathinaikos OPAP’ı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda konuk etti. Karşılaşmanın çok büyük bölümünde oyunun kontrolünü elinde tutan Fenerbahçe Beko Panathinaikos OPAP’ı 85-66 mağlup etti. Sarı lacivertli ekip bu sonuçla EuroLeague’deki 19. galibiyetini elde ederken Panathinaikos OPAP 13. yenilgisini aldı.

Panathinaikos OPAP maça agresif bir savunma performansı sergileyerek başladı. Rick Pitino’nun ekibi Fenerbahçe Beko’nun Bobby Dixon ve Marko Guduric’le hücum aksiyonlarını yönlendirmesine ilk çeyreğin ilk bölümünde izin vermedi. Sarı lacivertli ekip bu bölümde Nicolo Melli’nin oyun akışı içerisinde yarattığı etkiyle kontrolün tamamen Panathinaikos OPAP’a geçmesini engelledi.

Fenerbahçe play-offu garantiledi

Kostas Sloukas’ın oyuna dahil olduğu andan itibaren aksiyonun hücum tarafında daha iyi bir performans sergileyen Fenerbahçe Beko oyunun kontrolünü ele geçirdi. Bu bölümde hücum organizasyonunu Nicolo Melli ve Kostas Sloukas üzerinden şekillendiren Fenerbahçe Beko ilk çeyreği 24-18 önde kapattı.

Panathinaikos OPAP Fenerbahçe Beko’nun ilk çeyreğin ikinci bölümünde Nicolo Melli ve Kostas Sloukas liderliğinde gösterdiği reaksiyona ikinci çeyreğin başındaki agresif savunmayla karşılık verdi. Rick Pitino’nun ekibi bu bölümde ikili oyunların ardından çembere atak ederek sarı lacivertli ekibe savunmada sorun yaratmayı başardı.

Fenerbahçe Beko Panathinaikos OPAP’ın agresif savunma ve çembere atak etmeyi temel alarak yaptığı hamleye Nicolo Melli ve Marko Guduric’in etkili performansıyla cevap verdi. İki oyuncu da hücumda set temposunun artmasını sağlarken sarı lacivertli ekibin baskıda daha doğru hücum yerleşimi yapmasını sağladı. Nicolo Melli ve Marko Guduric’in hücumda yaratığı etkiyle oyunun kontrolünü tamamen ele geçiren Zeljko Obradovic’in ekibi Panathinaikos OPAP karşısında soyunma odasına 48-29 önde gitti.

Fenerbahçe Beko üçüncü çeyreğin tamamında oyunun kontrolünü elinde tuttu. Hem hücumda hem de savunmada Panathinaikos OPAP’ın hamle yapmasına izin vermeyen sarı lacivertli ekip bu çeyrekte de hücum organizasyonunu Marko Guduric ve Nicolo Melli’nin üzerinden yönlendirdi. Savunmada da boyalı bölgeyi korumayı başarıp ribaundları kontrol eden Fenerbahçe Beko final çeyreğine 63-46 önde girdi.

Final çeyreğinde de oyunun akışı açısından üçüncü çeyrekten farklı bir senaryo izlemedik. Bu çeyrekte Erick Green’in kısa sürede skora yaptığı katkıyla skor üretimini yukarı çeken ve Panathinaikos OPAP’a hamle yapma şansı tanımayan Fenerbahçe Beko karşılaşmadan 85-66 galip ayrılarak EuroLeague’deki 22. maçında 19. galibiyetini elde etti. Panathinaikos OPAP 13. yenilgisini aldı.

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