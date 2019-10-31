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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
31.10.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

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Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Kupası'nda oynanan Tarsus İdmanyurdu maçında "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre sevkler şöyle oluştu;

1- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü'nün 30.10.2019 tarihinde oynanan GÜMÜŞHANESPOR-YILPORT SAMSUNSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- PAYASSPOR Kulübü teknik sorumlusu İSMAİL CEM CAMBAZ'ın 30.10.2019 tarihinde oynanan PAYASSPOR-MANİSA FUTBOL KULÜBÜ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 31.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- TUZLASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ABDULLAH HALMAN'ın 30.10.2019 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş.-TUZLASPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 31.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü'nün 30.10.2019 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-ESENLER EROKSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü futbolcusu BUBACARR SANNEH'in 30.10.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-SİVAS BELEDİYESPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 31.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- TARSUS İDMANYURDU Kulübü'nün 30.10.2019 tarihinde oynanan TARSUS İDMANYURDU-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/10 maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 30.10.2019 tarihinde oynanan TARSUS İDMANYURDU-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fatih Terim - Ali Koç polemiğinde yeni gelişme
Fatih Terim - Ali Koç polemiğinde yeni gelişme!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 3-1 kazandıkları Tarsus İdmanyurdu maçının ardından açıklamalarda bulunmuştu...

"Fenerbahçe'nin olduğu her yerde hedef zirvede olmaktır"Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında deplasmanda Tarsus İdmanyurdu'nu 3-1 yenerek bir üst tura çıkan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, hedeflerinin her kulvarda zirve olduğunu söyledi.
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Fenerbahçe PFDKya sevk edildi

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