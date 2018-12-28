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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
28.12.2018 - 11:41, Son Güncelleme:

Fenerbahçe pes etmedi! Datome mucizesi

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Fenerbahçe pes etmedi! Datome mucizesi

THY Euroleague’in 15. haftasında Fenerbahçe Beko evinde Real Madrid’i ağırladı. Müsabaka Fenerbahçe’nin 65-63’lük üstünlüğüyle sona erdi. Luigi Datome'nin son saniyelerde kaydettiği basket sarı-lacivertlilere zaferi getirdi.

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid'i 65-63 yenerek liderliğini sürdürdü. 

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde üst üste 11., toplamda 14. galibiyetini elde etti. İspanya temsilcisi ise 3. kez sahadan mağlup ayrıldı. 
Müsabakada Randolph'le boyalı alandan sayılar üreten Real Madrid karşısında Vesely ve Melli'le pota altından basketler bulan Fenerbahçe Beko, 4. dakikayı 8-4 üstün geçti. Dış atışlardan sayılar bulan rakibi karşısında Vesely ile pota altından arka arkaya sayılar üreten Fenerbahçe Beko, farkı açtı ve ilk çeyreği 22-12 önde tamamladı. 

Savunmaların sertleştiği ikinci çeyrekte Guduric'in sportmenlik dışı faulü sonrası serbest atışlardan sayılar bulan Real Madrid, Fernandez'in üç sayılık basketiyle 14. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 24-20. Hücumda ve savunmada ritmini kaybeden sarı-lacivertli ekip, üstünlüğünü koruyamadı ve ilk yarı 32-32 eşitlikle sona erdi. 

İkinci yarıda iki ekip de sayı bulmakta zorluk çekti. Ayon'la pota altında üstünlük kuran Real Madrid'e Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketiyle karşılık veren Fenerbahçe Beko, 26. dakikada farkı 5 sayıya (41-36) taşıdı. 6-0'lık seri yakalayan İspanyol ekibi, 28. dakikada öne geçti: 41-42. Çabuk toparlanan ve taraftar desteğini arkasına alan Fenerbahçe Beko, final periyoduna 48-44 üstün girdi. 
Son çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Ali Muhammed ile iç ve dış atışlardan sayılar üreten Fenerbahçe Beko, 34. dakikayı 57-56 önde tamamladı. Savunması sertleştiren Real Madrid, Tavares'in pota altından Fernandez'in dış atışlardan kaydettiği sayılarla 7-0'lık seri yakaladı ve 37. dakikada farkı 6 sayıya taşıdı: 57-63. Son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmada Guduric ve Vesely'in sayılarıyla yakaladığı seriyi Datome'nin basket faulü ile 8-0'a getiren Fenerbahçe, sahadan 65-63 galip ayrıldı. 

- Hasta olan Sloukas kadrodan çıkarıldı 

Fenerbahçe Beko'nun oyun kurucusu Kostas Sloukas, yüksek ateşli boğaz enfeksiyonu nedeniyle kadroda yer almadı.

Müsabakayı 2015-2016, 2016-2017 sezonlarında sarı-lacivertli formayı giyen Pero Antic de takip etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, Makedonyalı oyuncu lehine tezahüratlarda bulundu. 

- Taraftarlar salonu doldurdu 

Sarı-lacivertli taraftarlar, Real Madrid ile oynanan müsabakaya yoğun ilgi gösterdi. 
Karşılaşmada salonun tamamını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarına destek oldu. 

Salon: Ülker

Hakemler: Christos Christodoulou , Carmelo Paternico , Milan Nedovic

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 10, Ahmet , Green , Kalinic 3, Lauvergne 4, Melih 3, Sinan , Melli 4, Guduric 11, Datome 16, Vesely 13

Başantrenör: Zeljko Obradovic

Real Madrid: Causeur 2, Randolph 11, Fernandez 12, Campazzo 7, Reyes , Ayon 8, Carroll 11, Tavares 6, Llull 2, Deck, Thompkins 4, Taylor

Başantrenör: Pablo Laso

1. periyot: 22-12 (Fenerbahçe Beko lehine)

Devre: 32-32

3. periyot: 48-44 (Fenerbahçe lehine)

Diskalifiye: Sergio Llull (2 sportmenlik dışı faul) (Real Madrid)

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