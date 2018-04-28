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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
28.04.2018 - 09:32, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Paşa'lar gibi... Maçta 5 gol!

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Fenerbahçe Paşa'lar gibi... Maçta 5 gol!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışı için oldukça hayati öneme sahip maçta Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 31. dakikada Josef, 64. dakikada Şener, 74. dakikada Valbuena ve 90+4'te Janssen kaydetti. Kasımpaşa'nın tek sayısı ise 52. dakikada İlhan Depe'nin ceza alanına gönderdiği topta Martin Skrtel'in topu kendi ağlarına göndermesiyle geldi. Bu sonuçla şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet alan Fenerbahçe puanını 63'e yükseltirken bir maçı eksik olan lider Galatasaray ile aynı puanı paylaştı. Kasımpaşa ise 40 puanda kaldı.

 

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan 
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun 
Kasımpaşa: Eray Birniçan, Popov, Veysel Sarı, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Mensah (Dk. 78 Etoundi), İlhan Depe (Dk. 77 Eduok), Trezeguet, Diagne 
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Alper Potuk (Dk. 62 Valbuena), Chahechouhe (Dk. 62 Janssen), Giuliano, Soldado (Dk. 81 Mehmet Ekici) 
Goller: Dk. 31 De Souza, Dk. 64 Şener Özbayraklı, Dk. 74 Valbuena, Dk. 90 4 Janssen (Fenerbahçe), Dk. 52 Skrtel (Kendi kalesine) (Kasımpaşa) 
Sarı kartlar: Dk. 60 Alper Potuk (Fenerbahçe), Dk. 74 Eray Birniçan (Kasımpaşa) 

Fenerbahçe Paşalar gibi... Maçta 5 gol

MAÇIN GOL POZİSYONLARI:

31. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Aatıf'ın ara pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Hasan Ali Kaldırım'ın bekletmeden ortasında, altıpasta müsait durumda bulunan De Souza'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
52. dakikada Kasımpaşa beraberlik golünü buldu. Trezeguet'in ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Pavelka, topu müsait durumda bulunan Mensah'a çıkardı. Bu oyuncunun ıska geçtiği top sol çaprazda İlhan Depe'nin önünde kaldı. İlhan'ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak Fenerbahçe savunmasında Skrtel'in ayağından ağlarla buluştu: 1-1.
64. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Giuliano'nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Şener Özbayraklı'nın ortasında Veigneau'ya çarpan top ceza sahası içinde yeniden Şener'in önünde kaldı. Bu oyuncunun dar açıdan sert vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.
74. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Şener Özbayraklı, topu ceza sahasına koşu yapan Giuliano'nun önüne bıraktı. Bu oyuncunun çizgi üzerinden içeriye çevirdiği topa Valbuena'nın altıpas içinden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-3.
90+4. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e yükseltti. Valbuena sağ kanattan taşıdığı topu ceza sahası içinde bulunan Janssen'e çıkardı. Bu oyuncunun kontrol ettikten sonra yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-4.

Fenerbahçe Paşalar gibi... Maçta 5 gol

NOTLAR:

DIRAR YERİNE ALPER!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ligin 30'uncu haftasında oynanan Antalyaspor maçına göre kadroda tek değişikliğe gitti. Kocaman, Kasımpaşa maçı öncesi adale sakatlığı yaşayan Dirar'ı kadrodan çıkarırken yerine Alper Potuk'u sahaya sürdü. Kocaman, kalede Volkan Demirel'e görev verirken, savunma hattında Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali'ye forma verdi. Orta sahada Josef ve Mehmet Topal'a şans veren deneyimli çalıştırıcı, hücum hattında ise Aatif, Giuliano, Alper ve Soldado'yu sahaya sürdü. 

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise Fenerbahçe maçında geçtiğimiz hafta Atiker Konyaspor ile oynanan maça göre değişikliğe gitmedi. Kemal Özdeş, kalede Eray Birniçan'a görev verirken savunmada Popov, Veysel, Omeruo, Veigneau'ya, orta sahada Sadiku ve Pavelka'ya hücum hattında ise İlhan, Mensah, Trezeguet ve Diagne'ye forma verdi.

AZİZ YILDIRIM STADA GELDİ
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Genel Sekreter Mahmut Uslu, Kasımpaşa maçı için Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na geldi. 
Ligin 31'inci haftasında oynanan Kasımpaşa - Fenerbahçe için Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, takımını yalnız bırakmadı. Başkan Yıldırım'a Genel Sekreter Mahmut Uslu da eşlik etti.

TARAFTARLARDAN BEŞİKTAŞ TEPKİSİ
Fenerbahçeli taraftarlar, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylar sebebiyle 57'nci dakikada tatil edilen Beşiktaş maçı ile ilgili tepkilerini Kasımpaşa maçında da sürdürdü. Sarı lacivertli taraftarlar, Beşiktaş Kulübü ve teknik direktör Şenol Güneş aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

EKŞİOĞLU İÇİN SAYGI DURUŞU
Öte yandan karşılaşma öncesinde, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türkiye Futbol Federasyonu ile Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticilerinden Yemen Ekşioğlu için saygı duruşunda bulunuldu.

Fenerbahçe Paşalar gibi... Maçta 5 gol

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