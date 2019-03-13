Fenerbahçe'ye sakatlık şok! Sivas maçında yok...
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Cuma günü Demir Grup Sivasspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana futbolcuların, 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Yan top çalışmasıyla devam eden antrenmanın, taktik provayla sona erdiği kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Başakşehir karşılaşmasında mağlup olan Fenerbahçe, Sivasspor karşısında mutlak 3 puan arayacak. Bu müsabaka öncesi sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. Sakatlığı devam eden Nabil Dirar, bugün yapılan antrenmana katılmadı. Tecrübeli futbolcunun, Sivasspor maçında forma giymesi zora girdi.
Dirar, Fenerbahçe'ye Monaco'dan transfer olmuştu... (VİDEO)
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle