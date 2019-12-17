Son 5 sezondur Dörtlü Final'e kaldığı THY Avrupa Ligi'ne bu sezon oldukça kötü bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, 13 maçta 5 galibiyet, 8 yenilgi aldı. Geçen hafta Anadolu Efes'e önce Avrupa'da sonra da ligde kaybeden Fenerbahçe Beko, Yunanistan'da kazanarak yeniden galibiyetle tanışmayı hedefliyor.

Fenerbahçe Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 14. hafta maçında Panathinaikos’a konuk oluyor. 17 Aralık Salı günü TSİ 22:00’de O.A.K.A’da oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak, Spor Arena üzerinden canlı takip edilebilecek.

Yunanistan deplasmanında Fenerbahçe'nin iddaa oranı 2,15!

Euroleague Disiplin Komitesi tarafından Panathinaikos'a para ve seyircisiz oynama cezası verildiği için bu karşılaşmaya taraftar alınmayacak.

Ev sahibi iddaa oranlarına göz attığımızda 1,35'le favori, temsilcimiz Fenerbahçe Beko'ya ise 2,15 açıklanmış durumda...

Misli.com yazarı Gökhan German, zorlu maçta handikap tercihini yanımıza alıp sarı-lacivertli ekibe güvenmek gerektiğini belirtti.

"OAKA tribünleri, Fenerbahçe maçında boş kalacak. Bu durum evsahibi için olumsuz etki yaratabilir. Yine de Panathinaikos, son dönemde daha iyi basketbol oynuyor. Kazanabilirler ama çok fark olmayacağını düşünüyorum..."

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Maç öncesi öne çıkan notlar

Karşılaşmayı Juan Carlos Garcia (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Tomislav Hordov (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko, çift maç haftasının ilk mücadelesi olan Panathinaikos maçının ardından 18 Aralık Çarşamba günü Türkiye’ye dönecek ve 19 Aralık Perşembe günü 20:45’te Zenit St. Petersburg ile oynayacağı maça hazırlanacak.

Öte yandan EuroLeague tarafından Fenerbahçe'ye iletilen resmi yazı ve Panathinaikos'un resmi internet sitesinden yaptığı bilgilendirmeye göre mücadele seyircisiz oynanacaktır.

Fenerbahçe Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında 12 Aralık Perşembe günü Anadolu Efes’i konuk etti. Fenerbahçe Beko, mücadeleyi 73-81 kaybetti. Fenerbahçe'de Derrick Williams 16, Nando De Colo 13, Kostas Sloukas ise 12 sayı buldu. Obradovic’in öğrencileri, EuroLeague’de 13 hafta sonunda 5 galibiyette kaldı.



Sarı-lacivertliler, son resmi maçına ING Basketbol Süper Ligi’nde çıktı. Bu kulvarda da Anadolu Efes’e rakip olan Fenerbahçe Beko, 14 Aralık Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadelede rakibine 79-66 mağlup olmaktan kurtulamadı. Fenerbahçe’de Nando De Colo 17, Melih Mahmutoğlu 10 sayı buldu.



Fenerbahçe Beko’da Jan Vesely, sakatlığı nedeniyle Atina kafilesinde yer almıyor.

Panathinaikos OPAP’ta son durum ve maç önü notları:



Sezona Argyris Pedoulakis yönetiminde giren ancak daha sonra göreve Rick Pitino’yu getiren Panathinaikos’un kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Guardlar: Nick Calathes, Tyrese Rice, Jimmer Fredette, Nikos Pappas, Konstantinos Papadakis

Forvetler: DeShaun Thomas, Ioannis Papapetrou, Rion Brown, Wesley Johnson, Konstantinos Mitoglou, Ben Bentil

Pivotlar: Jacob Wiley, Ian Vougioukas, Georgios Papagiannis

Koç: Rick Pitino



Panathinaikos, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 13 maçta 8 galibiyet elde etti. Panathinaikos, son EuroLeague maçında 13 Aralık Cuma günü Barcelona’ya konuk oldu ve mücadeleden 98-86 mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmada Nick Calathes 13 sayı, 13 asist ve 5 ribaund üretti.



Atina ekibi, Yunanistan Ligi’nde 11 haftada elde ettiği 10 galibiyetle lider. Panathinaikos, Yunanistan Ligi’ndeki son maçında 15 Aralık Pazar günü Peristeri’ye konuk oldu ve mücadeleyi 82-78 kaybetti. Bu karşılaşmada Ioannis Papapetrou 15, Tyrese Rice 13 sayı üretti.



Panathinaikos’ta DeShaun Thomas ve Nick Calathes, bu sezon tüm EuroLeague maçlarına ilk beşte başladı. Nick Calathes, EuroLeague’de son 126 maçında da ilk beşte yer aldı. Başarılı oyun kurucu, son olarak Ocak 2016’da kenardan gelerek oyuna dahil olmuştu.



Tyrese Rice, son 10 EuroLeague maçının 9’unda en az 1 üç sayı isabeti buldu.



Jimmer Fredette, son 9 EuroLeague maçının 8’inde çift haneli sayılarda skor üretti ve yine 9 maçın 8’inde en az 1 üç sayı isabeti kaydetti. Fredette, faul çizgisini son 13 ziyaretinde de hata yapmadı.



Nick Calathes, son 14 EuroLeague maçının 13’ünde çift haneli sayılarda verimlilik puanı üretti. Calathes, son 9 EuroLeague maçında da çift haneli sayılarda skor buldu.



Ioannis Papapetrou, son 10 EuroLeague maçının 9’unda en az 1 üç sayı isabeti kaydetti.



Jacob Wiley, EuroLeague’de kullandığı son 10 serbest atışta da isabet buldu.



DeShaun Thomas son 10 EuroLeague karşılaşmasının 9’unda en az 1 top çalmaya imza attı ve son 7 maçında da çift haneli sayılarda skor üretti. Thomas, son 8 EuroLeague maçının 7’sinde çift haneli sayılarda verimlilik puanına erişti.



Tyrese Rice EuroLeague’de faul çizgisini son 15 ziyaretinde de hata yapmadı.



Nick Calathes, maç başına 20.0 verimlilik puanı ortalamasıyla EuroLeague genelinde beşinci, asistlerde ise 9.2 ortalamayla ilk sırada.

Fenerbahçe potada Obradovic'le en kötü sezonunu geçiriyor

Sarı-lacivertli erkek basketbol takımı, bu sezonki maçlarda yüzde 46'lık mağlubiyet oranıyla, tecrübeli başantrenörüyle 7. sezonunda en kötü dönemi yaşıyor - Fenerbahçe Beko, daha önceki 6 sezonda Obradovic yönetiminde 456 maçta 104 yenilgi alarak yüzde 23 mağlubiyet oranıyla başarılı bir dönem geçirmişti



Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic yönetiminde en kötü dönemini geçiriyor. Avrupa'nın en başarılı başantrenörleri arasında gösterilen Obradovic yönetiminde 7. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, 2019-2020'ye istediği gibi başlayamadı. Sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes'e kaybederek başlayan sarı-lacivertli ekip, Türkiye liginde ve THY Avrupa Ligi'nde aldığı yenilgilerle de taraftarını üzdü. Bu sezon çıktığı 26 resmi maçta 14 galibiyet, 12 yenilgi alan Obradovic'in öğrencileri, yüzde 46'lık mağlubiyet oranıyla geçmiş yılların çok gerisinde kaldı.



456 maçta 104 yenilgi

Sarı-lacivertliler, Obradovic yönetiminde geride kalan 6 sezonda 456 maçta 104 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu dönemdeki maçlarının yüzde 23'ünü kaybetti.



Avrupa'da geçen sezonun yenilgi sayısına şimdiden ulaştı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde sezonun yarısına gelmeden geçen sezon aldığı yenilgi sayısına ulaştı.

Dörtlü Final oynadığı geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde 36 maça çıkan sarı-lacivertliler, 8 yenilgi almıştı. Fenerbahçe Beko, bu sezon 13 maçta 8 yenilgi alarak taraftarını üzdü. Sarı-lacivertliler, ING Basketbol Süper Ligi'nde 12 maçta 3 yenilgi yaşadı. Deplasmanda Galatasaray Doğa Sigorta ve Anadolu Efes'e derbilerde kaybeden Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka deplasmanında da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Takım geçen yıl normal sezonda 28 maçta 4 yenilgi almıştı.