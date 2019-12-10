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Fenerbahçe Öznur Kablo'nun konuğu LDLC ASVEL Feminin!
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 7. hafta maçında yarın Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin ekibini ağırlayacak.
Metro Enerji Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.
Sarı-lacivertli ekip, 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle B Grubu'nda ilk sırada yer alıyor.
LDLC ASVEL Feminin ise 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle 6. sırada bulunuyor.
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