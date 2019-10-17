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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 17.10.2019 - 16:08, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Öznur Kablo, yılın çaylağını kadrosuna kattı

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Fenerbahçe Öznur Kablo, yılın çaylağını kadrosuna kattı

Ülkemizi EuroLeague Women‘da temsil eden Fenerbahçe Öznur Kablo, WNBA’de yılın çaylağı seçilen Napheesa Collier’ı kadrosuna kattı.

Hartford Courant’ta yer alan habere göre geride bıraktığımız sezon WNBA’de yılın çaylağı seçilen ABD’li forvet Napheesa Collier, ocak ayından itibaren ülkemizi EuroLeague Women’da temsil eden son KBSL şampiyonu Fenerbahçe Öznur Kablo’da forma giyecek.

Minnesota Lynx formasıyla etkileyici bir sezonu geride bırakan 23 yaşındaki oyuncu, 34 normal sezon maçında forma giyiş ve maç başına 33.3 dakika parkede kalarak 13.1 sayı, 6.6 ribaund, 2.6 asist, 1.9 top çalma ortalamaları ile mücadele etmişti.

Yüzde 49 ile saha içi isabeti bulan Collier, yüzde 36.1 ile üçlük isabeti buldu ve serbest atış çizgisinden yüzde 79.2 ile attı.

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