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Basketbol
Haber Giriş: 07.01.2020 - 10:15,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe Öznur Kablo, Sopron Basket'i konuk edecek

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Fenerbahçe Öznur Kablo, Sopron Basket'i konuk edecek

Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 9. haftasında yarın Macaristan temsilcisi Sopron Basket'i ağırlayacak.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

Organizasyonda geride kalan 8 maçta 6 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, liderlik koltuğunda oturuyor.

İki takım arasında 2. haftada Macaristan'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 62-60 kazanmıştı.

Grup maçları sonunda ilk 4'te yer alacak takımlar, çeyrek finale yükselecek. Sarı-lacivertli takım, bu organizasyonda 2013, 2014 ve 2017'de final oynamasına rağmen ikincilikle yetinmişti.

Fenerbahçe Öznur Kablo, Sopron Basketi konuk edecek

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