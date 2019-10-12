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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
Haber Giriş: 12.10.2019 - 17:14, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Öznur Kablo sezona farklı başladı! Beşiktaş'a 43 sayı...

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Fenerbahçe Öznur Kablo sezona farklı başladı! Beşiktaş'a 43 sayı...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe Öznur Kablo, konuk ettiği Beşiktaş TRC İnşaat'ı 43 sayı farkla 97-54 yendi.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Tekin Özübir, Serdar Saraç, Kerem Yılmaz

Fenerbahçe Öznur Kablo: Lebrato 6, Sevgi Uzun 8, Iagupova 21, Tuğçe Canıtez 8, Williams 20, Ayşe Cora 9, Olcay Çakır Turgut 4, Esra Ural Topuz 6, Zandalasini 11, Stokes 4, Doğa Adıcan

Beşiktaş TRC İnşaat: Anderson 20, Bogicevic 2, Snytsina 13, Bahar Çağlar, Nisa Yalçın 4, Melek Uzunoğlu 3, Melisa Korkmaz 9, Elif Emirtekin, Middleton, Elif Bayram 3, Egesu Kurtyemez, Yağmur Yıldız

1. Periyot: 27-13
Devre: 51-25
3. Periyot: 75-43

Karşılaşmaya hücumda ve savunmada etkili başlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, Sevgi Uzun'un iç ve dış atışlardan ürettiği sayılarla 4. dakikada farkı 7 sayıya (12-5) çıkardı. Hücumlardan boş dönen Beşiktaş TRC İnşaat karşısında etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, Williams'ın pota altından arka arkaya kaydettiği sayılarla farkı açtı ve ilk çeyreği 27-13 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte kötü hücum eden ve basit top kayıpları yapan Beşiktaş TRC İnşaat karşısında Fenerbahçe Öznur Kablo, Esra Ural Topuz'un pota altından Zandalasini'nin de dış atışlardan kaydettiği basketlerle farkı açmaya devam etti ve soyunma odasına 51-25 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte rahat bir oyun sergileyen ve Tuğçe Canıtez ile Ayşe Cora'nın sayılarıyla final periyoduna 75-43 önde giren Fenerbahçe Öznur Kablo, sahadan da 97-54 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Öznur Kablo sezona farklı başladı Beşiktaşa 43 sayı...

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