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Basketbol
AA
Haber Giriş: 27.01.2020 - 10:15,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe Öznur Kablo, Schio'ya konuk olacak!

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Fenerbahçe Öznur Kablo, Schio'ya konuk olacak!

Fenerbahçe Öznur Kablo Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 12. haftasında yarın İtalya temsilcisi Famila Schio'ya konuk olacak.

Pala Campagnola Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

Organizasyonda geride kalan 11 maçta 9 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, liderlik koltuğunda oturuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Öznur Kablo, 58-43 kazanmıştı.

Ligde grup maçları sonunda ilk 4'te yer alacak takımlar, çeyrek finale yükselecek. Sarı-lacivertli takım, bu organizasyonda 2013, 2014 ve 2017'de final oynamasına rağmen ikincilikle yetinmişti.

Fenerbahçe Öznur Kablo, Schioya konuk olacak

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