Fenerbahçe Ozan Tufan'ı kiralık gönderdi
Fenerbahçe'de kördüğüm olan Ozan Tufan meselesi kiralık formülüyle çözüldü.
Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Ozan Tufan'ın Aytemiz Alanyaspor'a kiralanması konusunda anlaşma sağlandı.
Sarı-lacivertliler sezon sonuna kadar genç futbolcuyu Akdeniz ekibine kiraladı.
Ersun Yanal'ın gelmesiyle birlikte affedilen futbolcular topluluğu arasında yer bulamayan Ozan Tufan'ın, Sergen Yalçın teknik direktörlüğünde eski formuna kavuşması umuluyor.
Aykut Kocaman döneminde kadro dışı bırakılan ve Phillip Cocu - Koeman döneminde de şans bulamayan Ozan Tufan, bu sezon hiçbir resmi maçta forma giyemedi.
Oyuncunun alacağı ücret ve kiralama bedeline ilişkin resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
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