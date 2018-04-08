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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriFutbol Fenerbahçe Osmanlıspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
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Futbol
08.04.2018 - 11:29, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Osmanlıspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

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Fenerbahçe Osmanlıspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Süper Lig heyecanı Fenerbahçe Osmanlıspor maçıyla devam ediyor. Sahasındaki son dört maçtan bir galibiyetle ayrılan ve 51 puanla 4. sırada bulunan Fenerbahçe, haftaya 28 puanla 15. sırada giren Osmanlıspor’u konuk edecek. Peki Fenerbahçe-Osmanlıspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11’ler kimler?

Fenerbahçe ile Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'de 18. kez karşılaşacak. Sahasındaki son iki maçtan hüsranla ayrılarak 5 puan kaybeden Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki farkı açmaya çalışırken; 28 puanla 15. sırada bulunan Osmanlıspor ise küme düşme potasından kurtulma mücadelesi verecek. İrfan Buz yönetimindeki başkent ekibi, son maçlarında 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.Osmanlıspor'da kart cezalısı futbolcu bulunmazken, sakatlığı süren Özer Hurmacı, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Raheem Lawal ve Payam Sadeghian'ın durumları ise belirsizliğini koruyor. Ligde oynadığı son 5 maçı kaybetmeyen Osmanlıspor, zorlu deplasmanda yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak. İşte Fenerbahçe Osmanlıspor maç bilgileri!

En Çok Oynanan Bahis
  • 142Fenerbahçe - Osmanlıspor
    3
    MS1
    1,20
    29937kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

8 Nisan Pazar (bugün) Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

DAHA ÖNCEKİ RANDEVULAR

Fenerbahçe, eski adı Ankaraspor olan rakibiyle geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 10'unu kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 5 müsabaka ise berabere bitti. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe'nin 6'sı hükmen galibiyetlerden doğan 27 golüne, Ankara temsilcisi 13 golle yanıt verdi. Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Fenerbahçe lehine tescil edilmişti.

FENERBAHÇE OSMANLISPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE

Volkan- Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Alper, Soldado

SAKAT: Janssen

CEZALI: Aatif

OSMANLISPOR

Karcemarskas - Yalçın Ayhan, Anıl Karaer, Tiago Pinto, Muhammed Bayır, Serdar Gürler, Regattin, Umar Aminu, Ceyhun, Lumanza, Mehmet Batdal

İSTANBUL'DAKİ KARŞILAŞMALAR

Fenerbahçe ile Osmanlıspor arasında İstanbul'da yapılan 8 lig maçından 7'sini, biri hükmen olmak üzere ev sahibi ekip kazandı, biri berabere bitti. İstanbul'da Fenerbahçe, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 15 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü. Geçen sezon Kadıköy'deki müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

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