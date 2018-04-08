Fenerbahçe Osmanlıspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
Süper Lig heyecanı Fenerbahçe Osmanlıspor maçıyla devam ediyor. Sahasındaki son dört maçtan bir galibiyetle ayrılan ve 51 puanla 4. sırada bulunan Fenerbahçe, haftaya 28 puanla 15. sırada giren Osmanlıspor’u konuk edecek. Peki Fenerbahçe-Osmanlıspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11’ler kimler?
Fenerbahçe ile Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'de 18. kez karşılaşacak. Sahasındaki son iki maçtan hüsranla ayrılarak 5 puan kaybeden Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki farkı açmaya çalışırken; 28 puanla 15. sırada bulunan Osmanlıspor ise küme düşme potasından kurtulma mücadelesi verecek. İrfan Buz yönetimindeki başkent ekibi, son maçlarında 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.Osmanlıspor'da kart cezalısı futbolcu bulunmazken, sakatlığı süren Özer Hurmacı, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Raheem Lawal ve Payam Sadeghian'ın durumları ise belirsizliğini koruyor. Ligde oynadığı son 5 maçı kaybetmeyen Osmanlıspor, zorlu deplasmanda yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak. İşte Fenerbahçe Osmanlıspor maç bilgileri!
8 Nisan Pazar (bugün) Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
DAHA ÖNCEKİ RANDEVULAR
Fenerbahçe, eski adı Ankaraspor olan rakibiyle geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 10'unu kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 5 müsabaka ise berabere bitti. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe'nin 6'sı hükmen galibiyetlerden doğan 27 golüne, Ankara temsilcisi 13 golle yanıt verdi. Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Fenerbahçe lehine tescil edilmişti.
FENERBAHÇE OSMANLISPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
FENERBAHÇE
Volkan- Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Alper, Soldado
SAKAT: Janssen
CEZALI: Aatif
OSMANLISPOR
Karcemarskas - Yalçın Ayhan, Anıl Karaer, Tiago Pinto, Muhammed Bayır, Serdar Gürler, Regattin, Umar Aminu, Ceyhun, Lumanza, Mehmet Batdal
İSTANBUL'DAKİ KARŞILAŞMALAR
Fenerbahçe ile Osmanlıspor arasında İstanbul'da yapılan 8 lig maçından 7'sini, biri hükmen olmak üzere ev sahibi ekip kazandı, biri berabere bitti. İstanbul'da Fenerbahçe, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 15 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü. Geçen sezon Kadıköy'deki müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.
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